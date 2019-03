Nem épül meg a makói gazdák szárítóüzeme

– Pályázati támogatás híján nincs más lehetőségünk, vissza kell adnunk a várostól kapott területet – mondta Kádár József, a Marosvidéki Gazdák Szövetkezete, illetve a helyi gazdakör vezetője, önkormányzati képviselő lapunknak. Azért kérdeztük meg, mert a makói képviselő-testület szerdai ülésén tárgyalja meg azt az előterjesztést, amelyben a termelők kezdeményezik a bérleti szerződés felbontását uniós pályázatuk meghiúsulására hivatkozva.



A szövetkezet az önkormányzattól már 2016 márciusában megkapott egy 10 ezer négyzetméteres területet. Akkor bérlésről volt szó havi 430 ezerért, későbbre tervezték a megvásárlást 39 millióért. Mint megírtuk, szárítótornyot akartak építeni, gépeket, mérleget vásároltak volna, és utakat terveztek a komplexumhoz. Az volt az elképzelés, hogy az épületben elsősorban a szövetkezethez tartozó gazdák terményét fogják tisztítani, szárítani, tárolni, de ha marad szabad kapacitás, kül- ső megrendelést is vállalnának. Kádár most azt mondta, továbbra is nagyon fontos lenne a helyi gazdálkodók számára egy ilyen létesítmény, így azonban sokkal nehezebb lesz felépíteni. Az elkövetkező napokban tárgyalni fog a gazdaszövetkezet tagjaival, hogy eldöntsék, mi legyen a következő lépés.



A testületi ülés szerdán reggel 9-kor kezdődik a városházán. A gazdaszövetkezet szerződésbontásán kívül a képviselők elé kerülnek a társadalmi szervezetek, alapítványok idei önkormányzati támogatására benyújtott pályázatai, az egyesített Népjóléti Intézmény szakmai munkájáról szóló beszámoló, illetve a védett homlokzatok felújítását célzó pályázat kiírása.