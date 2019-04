Nem jött össze a tökéletes bűntény: térfigyelő kamera vette fel a virágtolvajt - megszólal a lelkiismerete?

A térfigyelő kamera felvétele.

– A telepített kamararendszernek köszönhetően sikerült végre azonosítani a sorozatos viráglopások egyik elkövetőjét – írja közösségi oldalán Ferencszállás polgármestere, Jani János. A bejegyzéshez fotókat is mellékelt, amelyeken jól látható, hogy a tettes egy sötét színű autóval érkezett Makó irányából, és megfordulva ugyanabba az irányba távozott.A falu első embere lapunknak elmondta: a tolvaj múlt kedden, az esti órákban különösen szemtelen módon a községháza elől lopott el egy dekorációként elhelyezett virágkosarat az ott elhelyezett kerékpárról. A kamera mozgóképes felvételén az is látszik, hogy a tettes, aki nem azonos a kocsi vezetőjével, jó egy percig szöszmötölt, amíg a kosarat le tudta szedni a kerékpárról. Bár az okozott kár nem nagy, nagyjából 10 ezer forintos, a lopás felháborodást keltett a faluban. Olyan kreatív alkotás megrongálásáról van szó ugyanis, amit nemcsak a község lakói, de az átutazók is gyakran megcsodáltak, lefotóztak.A lopásról készült képeket úgy tették közzé, hogy az autó rendszámát kitakarták. Jani János azt mondta, azért, mert abban bíznak, az illető anélkül is visszahozza a virágokat, hogy a rendőrséghez kellene fordulniuk. És azért tették közzé, hogy végre abbamaradjanak a lopások, a tettes így ugyanis tudhatja, nem maradhat beazonosítatlan.– Hamarosan teleültetjük az utcákat ékesítő virághengereket. Remélem, azokból már nem fognak eltűnni a virágok, ahogyan korábban történt – mondta a polgármester.