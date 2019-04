Nem kapott zöldet a napelempark - Makón megvárják a helyiek jelentkezését

A makói képviselő-testület legutóbbi ülésének napirendjén szerepelt az a kérés, amely szerint egy fővárosi, egy zalaegerszegi és egy szegedi székhelyű vállalkozás napelemes kiserőművet szeretett volna létesíteni Makó határában. A három cég idén januárban összesen 8,5 megawatt kapacitású kiserőmű megépítésére kapott támogató határozatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól Makó határában, ami 3500 háztartás áramfelhasználási igényét biztosítaná. A társaságok kérték, hogy a majdani beruházás területét – az egyszerűbb ügyintézés érdekében – a képviselő-testület nyilvánítsa kiemelt fejlesztési területté.



Ez nem történt meg, a képviselők ugyanis megfontolták az ülésen jelen lévő honatya, Lázár János gondolatait. A parlamenti képviselő azt mondta, az ország másik végéről jelentkeznek cégek, vadászva az üres helyrajzi számot és a csatlakozási lehetőséget Makó határában, ahol vannak egyébként nem beépíthető telkek. Ha a város ezt jóváhagyná, megfosztaná a dolog jelentőségére később ráébredő helybeli vállalkozókat a lehetőségtől. Éppen ezért azt javasolta, hogy az indítványt vegyék le a napirendről. Farkas Éva Erzsébet polgármester javaslatára ezt meg is szavazták. Kövegynek kellett Két napelemes erőmű épül Kövegy mellett, az egyik már nagyrészt el is készült – számoltunk be róla tavaly ősszel. A makói Hanki-Ker Kft. beruházásáról van szó; az elhanyagolt, isten háta mögötti területen 10 százalékos önerővel, banki hitelből. A beruházónak szerződése van az áramszolgáltatóval, amely vállalta, hogy a Kövegy mellett megtermelt energiát átveszi, és kifizeti az árát. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester azt mondta, a terület nem az önkormányzaté, hanem a vállalkozóé – korábban szeméttelep volt a helyén – , és örültek a fejlesztésnek: helyi adóbevételt remélnek tőle. Helybeli vállalkozó Kövegyen aligha fogna hasonló projektbe.