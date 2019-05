Nem lett kész időben a piac: a makói árusok türelme fogytán, az új határidő július

Több mint száz árus volt kíváncsi arra, miért nem készült el a vásártér.

– Két évig tartott a Deák Ferenc utca felújítása, ami ötven-hatvan százalékos bevételkiesést okozott nekünk. Ez hiába ért véget, most a piac korszerűsítése miatt vagyunk hasonló helyzetben, és nekem például 3 gyerekről kell gondoskodnom – fakadt ki a csütörtök esti makói piacfórumon az egyik kereskedő, Ádók Róbert. Megírtuk: az árusokat márciusban ideiglenes helyre, a Hollósy Kornélia utcai parkolóba költöztették, hogy el tudják kezdeni a Deák Ferenc utcában az agóra felújítását. Akkor az illetékesek azt ígérték, hogy a munkával gyorsan végeznek, és május 31-ére mindenki visszaköltözhet. A tegnapi egyeztetést amiatt hívták össze, mert ez mégsem így alakult. A Korona dísztermében bő száz árus gyűlt össze, hogy meghallgassa az illetékesek magyarázatát.A kivitelező Bodrogi Bau Kft. ügyvezetője, Bodrogi Ferenc azt mondta, 9 hete dolgoznak a területen, és időben elkészültek a bontással, megvan a csarnokok alapozása, állnak az új épület tűzfalai, oszlopai, befejeződött a szennyvíz- és az ivóvízvezetékek kiváltása, és a helyszínen van minden anyag, amire szükség van az építkezés befejezéséhez. Ami miatt ez mégsem sikerült a vállalt határidőre, az az, hogy menet közben kiderült: a közművezetékek nem ott vannak a földben, ahol a térképek jelzik, ráadásul nem olyan keresztmetszetűek és anyagúak, mint ami fel van tüntetve. Az ebből eredő problémákat egyelőre a gázvezetékek esetében nem sikerült megoldani; ez utóbbiak esetében az is megtörtént, hogy a rossz térképek miatt az egyik csőbe belefúrtak.Bodrogi Ferenc azt mondta, ő komolyan gondolta, hogy tudják tartani a határidőt, de emlékeztetett rá: akkor is úgy fogalmazott, erre akkor lesznek képesek, ha nem merül fel rajtuk kívül álló váratlan helyzet.– Mi mindent megtettünk, ami tőlünk tellett. Az embereink, ha kellett, hétvégén és vasárnap, sőt éjszaka is dolgoztak – tette hozzá. Egyúttal határozottan cáfolta azt a Facebookon közzétett szóbeszédet, amely szerint a munka azért halad lassan, mert a cég nem fizeti ki az alvállalkozóit, az alkalmazottait, akik emiatt távoztak. – A vállalkozás 28 éve működik, mindig mindenkinek időben fizetünk – hangsúlyozta. Most azt mondta, úgy tervezik, júliusban lesznek kész.A fórum végeztével Farkas Éva Erzsébet polgármester felajánlást tett. Ádók Róbert ugyanis felelevenítette, hogy a képviselő-testület egyik korábbi ülésén Lázár János honatya felvetette, a városvezetés kárpótolja valamilyen formában a piaci árusokat. – Azok, akik a Deák Ferenc utcán pavilonban árusítottak, és most pluszkiadást kellett vállalniuk azért, hogy az ideiglenes helyen kapott faházban dolgozni tudjanak, nyújtsák be számlával igazolt igényüket, és megvizsgáljuk – mondta.