Nemzetközi böllérfesztivál Csanádpalotán: 10 sertést vágtak le a művelődési ház udvarán

Az egyszerűség a titka minden olyan csemegének, ami a disznóvágás után, a hús feldolgozásával készül – tudtuk meg a hétvégi csanádpalotai nemzetközi böllérfesztivál egyik résztvevőjétől, Tóth Gábortól. Ő volt a romániai Zsombolyáról érkezett csapat vezetője, mellesleg a város alpolgármestere.A társaság tagjai közül senki sem volt hivatásos hentes, mégis gyakorlottan oldották meg feladataikat. Ez nem csoda: mint megtudtuk, a 10 ezres lélekszámú bánáti kisvárosban még mindig dívik a sertéstartás hagyománya, és a házi disznóvágás sem ritkaság.A böllérfesztiválra, amely sorrendben a tizenhatodik volt, összesen tíz csapat érkezett – tudtuk meg Nyergesné Kovács Erzsébet csanádpalotai polgármestertől. A magyarországiak mellett szerbiai és romániai böllérek is érkeztek; a rendezvénynek helyszínt biztosító művelődési ház udvarán tíz sertés élete ért hajnalban véget.A jó hangulatot Keresztúri Ernő és muzsikustársa fokozta, no meg az, hogy a hideg ellen mindegyik csapat hozott egy kis pálinkát. A polgármester egyébként elárulta, az ő házuk táján is komoly hagyománya van a disznóvágásnak, hiszen az édesapja hentesként dolgozott, és ilyenkor az egész család összegyűlt segédkezni.