Nyakukon maradt a szemét: Makón meghirdették, hogy elmarad az ürítés, aztán mégis jött a kukásautó

Makón sok helyütt kint maradtak a kukák. Fotó: Szabó Imre

A fenyőfákat is begyűjtik



A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. januárban és februárban díjmentes fenyőfabegyűjtést végez. Ennek időpontjai a hulladékszállítás megszokott időpontjaival azonosak, január 14-től január 18-ig, illetve február 4-től február 8-ig. A társaság kéri, hogy a fenyőfákat a lakók a ház előtti közterületre rakják ki a gyűjtési napon reggel 7 óráig, úgy, hogy a begyűjtést végző kocsi meg tudja közelíteni, és kézi erővel mozgatható legyen.

A kedden esedékes kommunális- és zöldhulladék-szállítást a következő szombaton, január 5-én végzi el a szolgáltató Makón – ezt a tájékoztatást adta lapunknak, s természetesen a többi, helyben megjelenő médiumnak is az önkormányzat. Ezért keltett megdöbbenést – mint a lapunk által alapított, 9281 tagot számláló Makón élek Facebook-csoport hozzászólásai is igazolják – városszerte, hogy kedden mégiscsak jött a kukáskocsi. Aki nem olvasta valahol a közleményt, jól járt, aki viszont találkozott vele, annak a nyakán maradt a szemét, és keresetlen szavakkal illette a szolgáltató céget vagy az önkormányzatot, illetve azokat, akik a hírt közölték.A félreértést tegnap tisztázta a városháza. Közleményükben azt írták, a város területén a hulladékszállítási közszolgáltatást a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit (FBH-NP) Kft. végzi, az önkormányzat pedig a közszolgáltatótól kapott értesítés alapján jóhiszeműen járt el, amikor tájékoztatta a lakosságot a szokásostól eltérő hulladékszállítási időpontról. A szolgáltató cég adminisztrációs hibája miatt sajnos sokan hátrányt szenvedtek január 1-jén, hiszen számos ingatlan elé a téves tájékoztatás miatt nem rakták ki a kukákat.A tájékoztató hangsúlyozza: ahogyan eddig, úgy a jövőben is a tavalyi ürítési rend szerint – tehát ünnepnapokon is – folyik a hulladékszállítás. Ennek megfelelően zajlott január 1-én is. Akik hátrányt szenvedtek az elmaradt ürítés miatt újév napján Makón, azoknak a közszolgáltató január 5-én, szombaton ingyenesen elvégzi a hulladékszállítást. A szolgáltató a hibás tájékoztatásért elnézést kér.