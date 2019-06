Olasz autók adtak egymásnak randevút a Maros partján

– Ezért az autóért kínáltak már 5 milliót is, de eszem ágában sincs eladni! – mondta az olasz autók első ízben megrendezett makói találkozójának egyik résztvevője, Tímár Zoltán az autójáról, egy Fiatból készült apró, hófehér Abarthról. Ő volt a találkozó legmesszebbről érkezett vendége, hiszen Franciaországból kerekedett fel, és nyilván a kocsi is a legegyedibb volt: mindenféle extrákkal szerelték fel. A műszerfala például digitális, a motorja pedig az eredeti 135-tel szemben 240-250 lóerős. Ő az autó második tulajdonosa, jelenleg 190 ezer kilométer van benne. – Korábban mindig nagy autóim voltak. Ez egészen más, olyan, mint egy gokart, nem lehetett nem beleszeretni – árulta el, miért ragaszkodik hozzá.Az olasz autók találkozóját a hét végén a Maros-parton, a Zöld Háznál rendezték meg, és közel 40 autó, illetve tulajdonosa jött el ide szerte az országból, valamint külföldről is. Bár a szúnyogok állandó jelenléte kicsit zavaró volt, akit ez nem tántorított el, az egész nap zajló szórakoztató programok mellett pompás gépcsodákat láthatott: a közismert Fiaton kívül olyan márkák képviselőit is szemrevételezhette, mint például a Lancia vagy az Alfa Romeo. Ezekkel bemutatókat is tartottak, sőt a városban is tettek velük egy nagy kört.A találkozó egyik fő szervezője, Ágoston Csaba azt mondta nekünk, az olasz kocsikat azért lehet szeretni, mert nincs belőlük olyan sok a magyar utakon, mint például a német márkákból, ráadásul van bennük valami az olasz életérzésből, a mediterrán stílusból. Az olasz autómárkák szerelmeseit az ez iránti rajongás köti össze. A civilben személy- és vagyonőrként dolgozó fiatalember, aki az Őrült Fiatosok csoportjának tagja, természetesen ilyen kocsival jár: egy 2001-es Fiat Bravával.– Ez már bő tizenéves, úgyhogy egy kisebb vagyont költöttem rá. Persze egyáltalán nem bántam meg! – jegyezte meg. Azt is elárulta, hogy a találkozónak egy jótékony célja is volt: a részvételi díjakból, illetve a látogatók adományaiból egy makói mozgáskorlátozott fiút, valamint egy apátfalvi, súlyos betegségből gyógyulóban lévő kislányt támogattak.Ágoston Csaba azt mondta, ha jövőre is meg tudják szervezni a találkozót, olasz motorosokat is vendégül látnak majd.