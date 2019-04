Óriásbográcsban rotyogott a gulyás: Margó néni és csapata újra főzött a rászorulóknak

– Nagyon finom, régen ettem hasonlót! – mondta a makói Kurai József a régi városháza udvarán, az egyik padon ülve egy tányér meleg ételt falatozva. Olykor egy-egy rokona, ismerőse meghívja ebédelni, de hogy mit evett volna, ha most nincs jótékonysági akció, nem tudja – vallotta be nekünk.Mint beharangoztuk, a lapunk által az év emberévé választott Bakacsi Pálné, azaz Margó néni idén már másodjára vállalkozott csapatával arra, hogy vendégül látja a helybeli rászorulókat. Ezúttal is bográcsos gulyást főztek, méghozzá a Szabó Ferenc volt tűzoltóparancsnok által a városnak ajándékozott 350 literes bográcsban. Ebben összesen 600 adag készülhet el. Ennyien persze nem jöttek el, de szinte mindenki hozott magával ételhordót, hogy vigyen belőle az elkövetkező napokra is.– Régi vendéglátós vagyok. Ebben a bográcsban én főztem a régi szép időkben is, és jó dolog, hogy hosszú évek után most újra jó célokat szolgál – mondta Margó néni.A főzést Margó néni fia, Bakacsi Tamás, illetve Verebes István vállalta, a hozzávalókat a makói nyugdíjasklubok vezetői, tagjai készítették elő. A húst Farkas Éva Erzsébet polgármester, az egyéb bográcsba valókat pedig Kádár József gazdaköri elnök, önkormányzati képviselő hozta, képviselői alapjából vásárolta. Toldi János képviselővel együtt a felszolgálásban is segédkeztek.– Húsvéthoz közeledve különösen fontos odafigyelnünk a nehéz körülmények között élőkre. Örülök, hogy ismét sikerült összefognunk és segítenünk – mondta lapunknak a polgármester.