Óriástortával ünnepel a Hagymatikum - országos rekordot döntenének a szombati születésnapon

A szervező reményei szerint országos rekorddal fogja ünnepelni 7. születésnapját szombaton a makói Hagymatikum, elkészül ugyanis a fürdő több méteres makettje csokoládéból, marcipánból és grillázsból. A rekordot hitelesíttetni is szeretné – ennek érdekében a Magyar Rekordok Szövetsége épviselőjét is meghívtá a születésnapi partira.



A tavaly rekord látogatószámmal és bevétellel büszkélkedő, Makovecz Imre által megálmodott Hagymatikum épületét egyébként 2012 januárjában adtá át. Azóta Makó legnagyobb turisztikai célállomásává nőtte ki magát, ahová belföldről és ülföldről is évente több százezer vendég érkezik és most gigantikus fejlesztések előtt áll.



A rekordkísérlet mellett minden csokoládés lesz a születésnapon, ugyanis csokoládés szaunaszeánszokkal, pakolásokkal, csokoládés ézműves foglalkozásokkal várnak mindenkit, ráadásként fellép a kubai La Movida Cuba együttes, és a Dolce Dance salsabemutatója mellett habparti és éjszakai fürdőzés is lesz.