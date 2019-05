Összehozza az embereket a Maros - van, aki 30 éve táncol a makói együttesben

A 38 esztendeje alapított Maros Táncegyüttes Makó egyik legnagyobb civil szervezete. Jelenleg 140 tagja van, összesen hét korcsoportban – a legkisebbek óvodások, ötévesek, a legidősebbek már nyugdíjaskorúak, 65 felettiek.

– A gyerekeket nagyon leköti az iskola, a felnőtteket is a munkahely. Van olyan növendékem, aki 30 éve táncol itt. Akik most lépnek be, ezt valószínűleg nem tehetik meg

– 19 éve táncolok itt, több csoportot megjártam, és minden barátomat itt ismertem meg. A Maros olyan, mint egy nagy család! – mondta Kis Adrienn, amikor arról kérdeztük, miért szeret a táncegyüttesbe járni. A 26 éves Gyulai Kristóf, akivel szintén itt ismerkedett meg, és akivel nem csak a parketten alkotnak egy párt, hozzátette: itt sokféle kultúrát megismernek, a néptánc pedig mozgás és szórakozás is egyben, amit bemutathatnak a közönségnek – akár külföldön is.Az együttes táncosai pénteken este tartották ilyenkor szokásos évadzáró gálaműsorukat, amely egyben a Makói Általános Iskola néptánc tagozatának második félévi záróvizsgája is volt. A Hagymaházban léptek fel – a nézőtér, amint lenni szokott, ezúttal is zsúfolásig megtelt.Tóthné Döme Mária, a táncegyüttes életműdíjjal kitüntetett vezetője szép emlékekkel tekint vissza a közel négy évtizedes múltra. – Mindig tudunk újat mutatni, hiszen az összegyűjtött anyag évről évre gazdagabb és színesebb, ráadásul mindig vannak továbbképzések, megismerünk jó oktatókat, koreográfusokat – mondta a táncokról. Hozzátette: a gyerekanyag is mindig más, a fiatalok is változnak. De azt is hangsúlyozza, hogy ma már nem vágna bele az együttes újjászervezésébe, mint tette annak idején.– mondja.A Maros egyedisége az, amit Felföldi László néptánckutató fogalmazott meg néhány éve. Azt mondta, ez nem egy versenyistálló. Itt nincs rivalizálás a csapaton belül, mindenki segíti a másikat – a nagy a kicsit, a kicsi a nagyot. Tóthné Döme Mária ehhez az összetartozást, a közösség élményét is hozzáteszi. Bár a mai digitális világban a népzene, a néptánc kuriózumszámba megy, szerinte igenis van jövője a műfajnak. – Ha az ide érkező gyerekeket megtanítom újra játszani – nehéz, mert már a kis töpörtyűk is a kütyüket nyomják – , akkor rá tudnak érezni a dolog ízére. Kell hozzá legalább egy év, mire összeszoknak, de aki ez idő alatt nem morzsolódik le, az fogja csinálni, mert rájön, hogy ez nagyon jó dolog – mondja.