Ott is élnek halak, ahol nem számítanak rá a horgászok

Vörösszárnyú keszeg a Sámson-Apátfalvi Száraz-érből. Visszaengedtük, ahogy az összes társát. Fotó: Kuklis István

Halak, közmunkában



Hogyan kerül a horgásztavak sztárja, az amur egy öntözőcsatornába? Kádár Mihálytól, a vízügyi igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesétől tudjuk, hogy a 80-as évektől, a Tisza Halászati Szövetkezettel közösen évente 100 mázsa amurt telepítettek a kijelölt csatornákba, hogy takarítsanak: egyék a hínárt, nádat, gyékényt. Ősszel, a víz leeresztésekor a halakat a szövetkezet lehalászta, elvitte. A 90-es évekre a szövetkezet abbahagyta ezt a munkát, az egyébként nagyon eredményes biológiai tisztítás leállt. Ma már ha akarna, se rakhatna amurokat a csatornáiba az igazgatóság, mert a törvény szerint idegen honos halat már nem szabad telepíteni.

Másfél óra alatt kilenc vörösszárnyú keszeget (Scardinius erythrophthalmus) fogtunk a Sámson–Apátfalvi Száraz-érben, úszós horgászbottal, csontival. Ezen a csatornának használt, gátakkal védett régi vízfolyáson vezet át az út Makóról Kövegy felé menet. Az államé, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelője. Partja és medre náddal helyenként benőtt, hínárfoltok is vannak benne. Kitaposott horgászhely sehol, három közmunkáson kívül senkivel sem találkoztunk. A békazenében alig értettük egymás szavát, a nádirigó közvetlenül mellettünk énekelt, fölöttünk héja szitált. Bár picit vöröses a vize, megfelelő hely arra, ha valaki kisfiának, unokájának szeretné megmutatni a horgászat szépségét. Talán annak is, aki szeretne halat fogni, de nem akar 10-15 ezer forintot áldozni az engedélyre egy horgászegyesületi tavon.Azt, hogy mennyi ilyen vízterület van Csongrád megyében, nehéz megmondani. A Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége, valamint a Nébih honlapja ugyanis azt tartja számon, mely vizeket kezeli horgászegyesület. Ezeknek mindnek van víztérkódja, és az ott gazdálkodó egyesület, vagy a tulajdonos meghatározza, hogyan szabad ott horgászni. Ilyen többek között a Tisza és a Maros is, és kubikjaik a gátakon belül. Ha egy víznek nincs ilyen kódja, akkor ott elvileg pecázhat az is, akinek van állami jegye, horgászkártyája, amely 2200 forint, és fogási naplója.A megyei horgászszövetségnél azt tanácsolják, azért mindenki tájékozódjon, mielőtt ilyen helyen bevet, mert a terület tulajdonosa is tilthatja a horgászatot. Ahol mi pecáztunk, ott ez nem tilos, megkérdeztük az Ativizigtől. Nem joghézagban horgászik, aki ilyen helyen dob be, mert vannak számon kérhető szabályok: ha őshonos fajhoz tartozó halat fog, azt vissza kell engednie, az idegen honosokat – tehát például az ezüstkárászt, a törpeharcsát és az amurt – hazaviheti. Mi természetesen az összes vörösszárnyút visszaengedtük a vízbe.