Óvják a dolgozók egészségét a makói a Contitechnél - Galéria

A Continental makói üzemében sikeres dolgozói egészségprogram zajlik: többek között sport- és családi rendezvényeket szerveznek, egészséges menüt vezettek be az üzemi konyhán, és szűrővizsgálatokra is invitálják az alkalmazottakat. Eddig több mint négyszázan éltek a lehetőséggel.– Szerencsére mindent rendben talált a vizsgálat – mondta Veszeli Viktor, a makói Contitech egyik minőségellenőre, miután végzett az átfogó szűréssel. Az ellenőrzésen a vállalat egészségvédelmi programjának köszönhetően vett részt. Többek között vérnyomást, vércukorszintet, testsúlyt, testmagasságot és -térfogatot mértek nála a makói Egészségfejlesztési Iroda szakemberei.

Megnyugtatott a jó eredmény, kiderült, hogy valóban érdemes vigyáznom az egészségemre.

– mondta megkönnyebbülten.

Fontos számunkra a dolgozóink egészsége, ezért bővítettük ki idén év elején az ezt célzó programot.

– mondta Molnár András személyzeti igazgató. Ehhez az alkalmazottak közül bárki hozzájárulhatott az elképzeléseivel, és természetesen részt is vehet benne mindenki – sőt, ezt ösztönzik is a gyárban. Többek között családi és sportrendezvényeket szerveztek, az üzemi konyhán egészséges menüt állítottak össze, és fokozottan figyelnek az ergonómiára, azaz a munkakörülmények egészségessé tételére.Támogatják kollégáik sportolási lehetőségeit és munkavállalói asszisztencia szolgáltatást is indítanak. Ellenőrző vizsgálatokat tesznek elérhetővé az érdeklődőknek, emellett aki kéri, személyre szabott segítséget is kaphat egészségének megőrzéséhez. A dolgozók körében mindez egyre népszerűbb, a program bővítését is tervezik – mondta a személyzeti igazgató.A program megszervezésében a vállalatot a négy éve működő Térségi Egészségfejlesztési Iroda segíti. Kallai Árpád, a helyi kórház főigazgatója azt mondta, számukra fontos az aktív korúak elérése, ezért is nyitottak az együttműködésre a nagy munkaadókkal. Ezzel nemcsak a dolgozó jár jól, de a cég is. Az októberben indult együttműködéssel kapcsolatban Kallai pozitív példaként említette, hogy emlőszűrésen is részt vehettek a nők, munkaidőben. Eddig több mint 400-an vettek részt a különböző ellenőrző vizsgálatokon.

Makón a Contitech úttörő szerepet vállalt a sikeres dolgozói egészségprogrammal. Reméljük, hogy más cégek is csatlakoznak az együttműködéshez.

– mondta.