Pályázatokra vár Ambrózfalva

– Sajnos sok jó eredményről nem tudok beszámolni – mondta az elmúlt évet értékelve Csirik László , Ambrózfalva polgármestere. Egy nagy projektjük lett volna tavaly. Hogy megvalósul-e, egyelőre nem tudják. A TOP-ból 79 millió forintot nyertek energetikai felújításra. Ez két épületet érint, az óvodát és a községházát. A pályázatot 2016-ban adták be. Azóta jelentősen emelkedett az építési anyagok ára és a munkabér is. Vagyis amit elterveztek, már nem tudják 79 millió forintból kihozni. – Mintegy 20–25 millió forintot kellene hozzátennünk, de saját forrásból ez nem megy. Képviselő-testületünk pedig nem gondolkodik hitelfelvételben, központi kiegészítésre sem számíthatunk. Változtatni szeretnénk a műszaki tartalmon, hogy beleférjen a megnyert összegbe – magyarázta.Csirik László elmondta, a tavalyi év eredménye, hogy a falu központjában, a Dózsa György utcában két helyen, mintegy 200 négyzetméteres felületen térkővel újították fel a járdát. Ezt részben a közfoglalkoztatásból, részben saját erőből érték el. Pályázati forrásból a faluházban nyílászárókat cseréltek.– Reméljük, hogy idén elvégezhetjük az óvoda és a polgármesteri hivatal energiakorszerűsítését. A Magyar Falu programot is nagyon várjuk. Első körben az orvosi rendelő és a faluház felújítására, valamint eszközbeszerzésre pályázunk. Később pedig a belterületi utak és járdák felújításához kérjük az állam támogatását.