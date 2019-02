Piac is lesz idén Csanádalbertin

– Tavaly végre megvalósulhatott a polgármesteri hivatal energetikai felújítása. A beruházás 43 millió forintba került – tudtuk meg Csjernyik Zoltán polgármestertől.



– Szigeteltük a külső homlokzatot, a födémet, napelemek kerültek a tetőre. Egy másik, 14 millió forintos forrásból bővítettük, és belülről is felújítottuk az épületet. A pitvarosi mikrotérség négy településének egyébként Csanádalbertin van a közös hivatala – tette hozzá. Az orvosi rendelőt is felújították. Ott is energetikai fejlesztés történt, valamint akadálymentesítés. Ez a beruházás 23 millió forintba került. A külterületi utak karbantartásához is kaptak pályázati segítséget. Az önerővel együtt 17 millió forintból traktort vásároltak, a második ütemben pedig még további eszközöket is beszereznek.



A Belügyminisztérium tavaly díszoklevéllel ismerte el a Csanádalbertin zajló közmunkaprogramot. Az oklevél mellé 10 millió forint jutalmat is kaptak, amiből brikettálógépet és szárzúzót vásároltak. Hamarosan megkezdik a saját brikett gyártását. A temetőben az önkormányzat tavaly egy urnafalat is kialakított.



– Idén több mint 30 millió forintból felújítjuk az idősek napközijét. Az épület használaton kívüli részében egy melegítőkonyhát létesítünk. Mivel közel van az új művelődési házunkhoz, így a települési vagy családi rendezvények számára ez nagy segítség lesz. A munka már elkezdődött, reményeink szerint két hónap múlva el is készül – mondta a polgármester.



Csjernyik Zoltán beszélt arról is, hogy 7,7 millió forintos pályázati forrásból a templom mellett fedett piacot alakítanak ki. Ez május végére készül el. A második ütemben pedig novemberig egy hűtőkamrát is beszereznek.

– A Belügyminisztériumtól 15 millió forintot kaptunk útfelújításra. Ahogy az idő engedi, megkezdjük az előkészületi munkát. Ez a beruházás a Jókai és a Dózsa utcát érinti.



Csanádalberti önkormányzata bölcsőde kialakítására is pályázott. Az óvoda és az orvosi rendelő környezetében vásároltak egy jó állapotú épületet, itt alakítják ki a legkisebbek intézményét, ahová a helyiek mellett a pitvarosiak, ambrózfalviak és a nagyériek is járhatnak. Csanádalberti polgármestere reméli, a pályázatuk pozitív elbírálás alá esik. A Magyar Falu programra is pályázni kíván a település képviselő- testülete.



Az önkormányzati választásokkal, az újraindulásával kapcsolatos kérdésre azt mondta, az ősz még messze van.