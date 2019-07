Rádióamatőrök találkoztak Makón - Fotók

– Én már suttyó gyerekkorom óta rádiózok – vallotta meg Mándoki Sándor, a hétvégi makói nemzetközi rádióamatőr-találkozó egyik szervezője. Mint mondta, ma már ritka, hogy valaki ezt saját építésű felszereléssel teszi, de tizen-huszonéves berendezéseit továbbra is maga tartja karban, javítja, ha kell – 77 esztendősen.Civilben egyébként egy ideig villanyszerelőként dolgozott, majd az azóta már megszűnt helyi vízművállalatnál. – Van olyan, hogy hozzám hasonló egyszerű rádiósok kitelepülnek az óceán közepén egy lakatlan szigetre. Amikor sikerül valamelyikükkel kapcsolatba lépni, az hatalmas élmény – mondja.Előfordult az is, hogy hangolás közben, egy saját készítésű antenna kipróbálásakor egy olyan frekvenciatartományban, ahol amúgy nemigen van forgalom, egy argentin rádiós váratlanul visszaszólt neki. – Biztos, hogy valaki mindig van az éterben! – mondja.A makói rádióamatőrök jelenleg 33, főként a középkorú vagy annál idősebb korosztályhoz tartozó tagot számláló klubja a hétvégén tartotta hagyományos, sorrendben 27. nemzetközi találkozóját az Aradi utcai tanterületen. Makón sokszor lehet látni őket, legutóbb például a sportágválasztóra települtek ki, mert bármilyen furcsa is ez egy laikusnak, hobbijukat egyúttal sportágként is jegyzik. Legközelebb az augusztus eleji makói retrófesztiválon találkozhatnak velük és érdekes masináikkal az érdeklődők.A hétvégi találkozóra jó kétszázan jöttek el, nem csak szerte az országból: a közeli romániai, szerbiai városokból, falvakból, de Szlovákiából is néhányan. Ilyenkor a rádiósok bolhapiacot tartanak, csereberélik, adják-veszik az alkatrészeket, illetve szakmai előadásokat hallgathatnak meg – tudtuk meg a makói klub vezetőjétől, Fodor Antaltól.De nem csak ezért fontosak a hasonló találkozók, amelyekből egy évben egyébként közel kéttucatnyit tartanak az országban sokfelé. – Ilyenkor személyesen is találkozhatunk, kezet foghatunk azokkal, akiket amúgy csak a rádión keresztül hallunk – mondja.Szerinte ma, az internet korában is van értelme a rádiózásnak, ez pedig nem más, mint a varázs az éterben. Ezt sajnos a mai fiatalok már kevéssé értékelik, hiszen ha kézbe veszik az okostelefont vagy leülnek a gép elé, ugyanúgy kinyílik előttük a világ, mint ha rádióznának – ráadásul vizsgakötelezettség nélkül. – Ha egyszer valami miatt átmenetileg megszűnik a mobiltávközlés, pillanatok alatt kiderül, milyen hasznos a rádiózás – teszi hozzá.