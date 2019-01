Rikárdó családja kandallót kapott: a most 4 éves kisfiú születésekor az év első babája volt - érkezése vihart kavart

Megérkezett az ajándék kandalló. Fotó: Szabó Imre

Az ünnepelt és családja, valamint a két roma képviselő a kandallóval. Fotó: Szabó Imre

Miért Rikárdó?



A Rikárdó Magyarországon anyakönyvezhető név, jelentése: hatalmas, uralkodó, erős, merész. A kisfiú nagyapja után kapta, akinek labdarúgóként ez volt a beceneve. Egyébként a Facebookon a család támogatói létrehoztak egy oldalt Egymillióan Rácz Péter Rikárdóért néven még akkor, amikor a család viták kereszttüzében állt. Ez jelenleg is megvan, 5,1 ezer kedvelője van – utoljára tavaly nyáron frissült egy Makó főterén készült családi fotóval.

– Nagyon örülünk a kandallónak. Eddig csak egy régi, rossz vaskályhánk volt, amiből már dőlt a füst, nagyon nehéz volt így fűteni – mondta Ráczné Nagy Szilvia. Neve azért lehet ismerős olvasóinknak, mert az ő kisfia, Rácz Péter Rikárdó volt az ország első babája 2015-ben, és a kisfiú érkezése nagy politikai viharokat kavart. Emlékezetes: a Jobbik akkori alelnöke, Novák Előd az eseményt a fiú roma származása miatt sokak szerint rasszista felhangú közleménnyel kommentálta közösségi oldalán. A felháborodást keltő megnyilvánulás ellen országos és helyi politikusok sora szólalt fel – többek között Lázár János országgyűlési képviselő, akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter és Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere.A szülőknek azóta már nincsenek álmatlan éjszakái, nyugalomban élnek. A családról csak egyszer, 2 éve írtunk – akkor a Demokratikus Koalíció helyi vezetése látogatta és ajándékozta meg őket. Most is hasonló okból kerültünk velük kapcsolatba: a Váll-Ker Kft. igazgatója, Tóth István ajánlott fel – mint korábban is szokás volt minden évben – egy kandallót egy rászoruló család számára, és ez a makói roma nemzetiségi önkormányzat közvetítésével hozzájuk került. A fűtőberendezést Farkas Tamás elnök és Petrovics Attila képviselő adta át Ráczéknak, beszerelésére a napokban kerül sor.A család egyébként abban a szerény, kétszobás makó-rákosi házban lakik, amelyet két évvel ezelőtt vásárolt. Az édesanya elmondta, ő otthon van a gyerekekkel; Rikárdónak három lánytestvére van: Dzsennifer Nikolett, Vanessza Amanda és Anasztázia. Makón járnak iskolába, jól tanulnak. Az édesapa, Rácz Péter most éppen itthon volt. Az ünnepekre hazajött, egyébként ezt csak kéthavonta tudja megtenni – ácsmunkát végez Dunaalmásiban. Az ünnepeket szűk családi körben, otthon töltötték, s mint láttuk, a kisfiú születésnapjának tiszteletére feldíszítették a nagyszobát, de még a kerítésre is lufikat aggattak. – Az életünk az utóbbi években jól alakult. Örülünk, hogy elcsitultak körülöttünk a viharok, már nagyon elegünk volt belőle – mondta az édesanya.