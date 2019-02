Robbantani fog: ezzel fenyegetőzött a férfi - A makói szomszédok évtizedes kálváriája véget érhet

Schedl Henriknek több tízezer forintos kárt okozott a férfi. Fotó: Szabó Imre

– Betörte a lakásom bejárati ajtajának az üvegét, de olyan is volt, hogy a lámpát verte szét a lépcsőházban – mutatta a pusztítás nyomait a makói Hunyadi utca egyik emeletes házában Schedl Henrik. Ő éppen szemben lakik azzal a férfival, aki miatt néhány nappal ezelőtt mentők, rendőrök és terrorelhárítók lepték el a Hunyadi utcát. A rendőrség az esettel kapcsolatban mindössze annyit közölt: egy személyt biztonsági intézkedéssel kórházba szállítottak. Azt már a ház lakóitól tudjuk, a férfi azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja robbantani a lakást – ezért volt szükség a hatósági közbeavatkozásra. Az eset óta információink szerint kórházban ápolják.Schedl Henrik – és más lakók ugyancsak – azt mondták, a lakásában egyedül élő férfi gyakorlatilag pokollá tette az életüket időről időre visszatérő randalírozásaival, törés-zúzásával, hangoskodásával, fenyegetőzéseivel. A történet ráadásul igen régi, már tizenkét évvel ezelőtt is be kellett számolnunk a problémáról (2006. augusztus 4.: Skizofrén betegtől rettegnek a lakók). Akkor megírtuk, a 18 lakásos társasházban élők – köztük idősek, kisgyermekesek – szerették volna elérni, hogy a terhükre lévő szomszédtól megszabaduljanak. Levelet írtak a különböző hatóságoknak, sőt a férfi édesanyját is megkeresték. Utóbbi azt mondta, több toleranciát kér a lakóktól beteg fia számára, azt azonban belátta, hogy jobb lenne, ha magánházba költözne. Aztán ebből nem lett semmi, sőt, a helyzet csak romlott.– Lesz megoldás a problémára – ezt az ígéretet már tegnap, a lakók által felkért szegedi jogász, Szabó Bálint mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta: miután a mostani atrocitásnál kétségbevonhatatlanul bebizonyosodott, hogy a férfi ön- és közveszélyes, a lakók megbízásából hivatalosan is megkereste a megyei kormányhivatalt, hogy intézkedjenek, kerüljön az állapotának megfelelő intézményi ellátásba. A hivatal tudomása szerint már megindította az ezt célzó eljárást. – Nem támadásról van szó a beteg ember ellen – hangsúlyozta a jogász. – Vannak, akik mentális állapotuk miatt nem alkalmasak arra, hogy közösségben éljenek; nekik is jobb, ha állandó felügyeletet és gondoskodást kapnak – magyarázta.Szabó azt szeretné elérni, hogy a férfit rögtön azt követően helyezzék intézménybe, hogy a kórházból kikerült – azaz haza már ne vigyék. Úgy tűnik, erre van esély: információink szerint van olyan intézmény, amelyik kész fogadni, és a gondnokságot ellátó édesanya is együttműködik a hivatallal. Őt is szerettük volna megkeresni, de nem értük el.