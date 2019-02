Románia felől ráengedték a kamionokat az elkerülőre: fél sávon naponta közel 500 kamiontól szabadul meg 3 település

Fél pályán már megindult a forgalom az elkerülőn. A Romániából érkező kamionoknak kötelező használniuk az új utat. Fotó: Kormos Tamás/Rádió7

– Miután átadták az M43-as autópályát, nyilvánvalóvá vált, hogy vannak olyan teherjárművek, amelyek csak a régi nagylaki határátkelőt használhatják, az új, csanádpalotait nem. Ezek az élő állatot, növényi árut és veszélyes szállítmányt hozó kamionok – említette meg előzményként Locskai Zoltán , Nagylak polgármestere. Elmondta, kezdetben Nagylakon napi 900 kamion haladt át, ami elviselhetetlen terhet jelentett a településnek. Akkor egy döntés értelmében az előbb felsorolt rakományú kamionokat az M43-as autópályáról a 43-as főútra irányították át Makónál, így Apátfalván és Magyarcsanádon keresztül jutottak el a nagylaki határátkelőhöz. Ez a megoldás sem volt elfogadható a településeknek. Végül Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárásával merült fel az elkerülő út gondolata – mondta a nagylaki polgármester.Az elkerülő egyik sávját csütörtökön 10 órakor, ideiglenes engedéllyel átadták a forgalomnak. A másik sávon még munkálatok zajlanak. – A Románia felől érkező kamionoknak most már kötelező ezt az utat használniuk. Ezen keresztül jutnak el az M43-asig. Vagyis elkerülnek bennünket, Magyarcsanádot és Apátfalvát is. A 43-as főútra pedig egy 20 tonnás súlykorlátozó tábla is kikerült csütörtökön Nagylakon. Ez már óriási előrelépés. A most forgalomba helyezett sávon lefeleződött a forgalom. Napi 300–500 kamiontól szabadultak meg településeink. Az elkerülő út várhatóan május közepére készül el teljesen – tudtuk meg Locskai Zoltántól.