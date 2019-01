Segíti a város a makói hagymásokat - A győztesek fejenként másfél milliót kaptak

– Bár Makó számára egyre inkább a turizmus jelenti a jövőt, továbbra is fontos a mezőgazdasági hagyományok ápolása, fenntartása – indokolta Farkas Éva Erzsébet polgármester, miért támogatja pályázat kiírásával a helyi hagymatermesztőket a város. Csütörtökön, a támogatói szerződések aláírása előtt elhangzott: a legutóbbi pályázaton 9 milliót osztottak szét a 6 győztes között egyenlő arányban – egyébként 28-an jelentkeztek. Arra is emlékeztetett, hogy a város előbb felére csökkentette, majd eltörölte a mezőőri járulékot, illetve a piaci helypénzt az őstermelőknek.A hagymatermesztést támogató pályázat ötletgazdája, Kádár József gazdaköri elnök, önkormányzati képviselő azt mondta, sok a gond a hagymával – a fokhagymatermesztők a fejek eddig ismeretlen zselésedésére panaszkodnak, a vöröshagyma-termesztők meg arra, hogy egyre nagyobb teret nyernek a külföldi, áttelelő, magról vetett fajták. Hozzátette: a makói hagymatermesztők helyzetét tovább rontják a forgalmazás anomáliái, mint a külföldről, például Spanyolországból „nem mindig szabályosan" behozott hagyma. Ennek ellenére arra biztatta gazdatársait, ne hagyjanak fel a hagymatermesztéssel, sőt, ha lehet, az eredeti makói fajtával is foglalkozzanak – a legutóbbi hagymafesztivál is igazolta, hogy van rá kereslet.A nyertesek valamennyien kis területen gazdálkodó, helybeli termelők; egyenként 1,5 millió forintot kaptak. Egyikük, a 48 esztendős Kátai Jenő azt mondta, ő mindenképp folytatni szeretné a hagymatermesztést, hiszen ebben nőtt fel, ez az élete. Húsz éve őstermelő. – Az utóbbi néhány év gyötrelmes volt. Ma már a hagyma ára nem olyan, mint a kezdetekkor volt, és nagyon nehéz állni a nemzetközi versenyt – fogalmazott. Elárulta: a támogatást gépvásárlásra költi, mert a termelési költségek megemelkedtek, és ezt csak gépesítéssel lehet csökkenteni.