Sikeres az összefogás Makón: 81 honvédi házat hoztak rendbe a kalákák

– Én ajtócserét kértem, mert a bejárati ajtóm olyan hézagos, huzatos volt már, hogy alig lehetett becsukni, a meleg pedig télen kiment – mondta a makói Berzsenyi utcában lakó, 65 esztendős Faragó Magdolna. Problémája tegnap oldódott meg véglegesen, amikor a régi helyére decemberben berakott ideiglenes ajtót egy új, korszerű, hőszigetelő váltotta fel.Megírtuk: a közel egymilliárd forintos Honvéd városrészi fejlesztés egyik elemeként az önkormányzat – szociális munkásokat is bevonva – kalákaprogramot indított tavaly nyáron. Ennek lényege: aki szeretné, mesteremberek közreműködésével sajátíthatja el a házfelújítás fortélyait, és közben a csoport tagjai a megszerzett tudást hasznosítva el is végzik a kisebb munkákat egymás házain. Ehhez az önkormányzat építőanyagokat is biztosított – volt olyan is, aki kizárólag ilyen segítséget igényelt.A munka a Szakma-Center Kft. szakmai felügyelete mellett folyik. Ennek ügyvezetője, Matuszka István azt mondta, a legtöbben ajtó- vagy ablakcserét kértek, de volt, aki tetőt, kerítést akart javítani. A legfontosabb eredmény szerinte az, hogy a közös munka során kialakult, leginkább rokonokból álló brigádok többsége együtt maradt, és önerőből is folytatják a karbantartásokat, illetve hogy aki részt vett benne, annak a szemlélete is változott: már jobban odafigyel otthona, környezete rendben tartására.A kalákaprogramra, ami a mintegy egymilliárdos Honvéd-projekt egyik eleme, majdnem kétszázan jelentkeztek. Közülük 81-en vehettek részt benne, és lassan mindenütt befejeződik a munka – tudtuk meg Andrási Lilla projektmenedzsertől. A nagy érdeklődést látva az önkormányzat most azon dolgozik, hogy további 81 ingatlantulajdonos számára tehesse lehetővé a folytatást.Sikerként értékelte a programot a honvédi önkormányzati képviselő, Sánta Sándor is. Megjegyezte azonban, hogy ebben a leszakadó városrészben nagyon sok az olyan ingatlan, amit már fel sem lehet újítani. Erre a problémára az jelentené a megoldást, ha az önkormányzat – mint ő már korábban, évekkel ezelőtt javasolta – pályázati támogatással építene 30 bérlakást. Így a legrosszabb ilyen ingatlanokat le lehetne bontani, lakóikat pedig el tudnák helyezni.