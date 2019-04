Sosem vágtak még Ramóna hajából - most a térdéig ér

Horváth Ramóna haja nemcsak rendkívül hosszú, de ápolt is. Fotó: Szabó Imre

– Volt olyan osztálytársam, akinek annyira tetszett, hogy azt kérte, vágjam le, és adjam neki. Persze szó sem lehet ilyesmiről! – mesélte a kislány.Az ötlet természetesen az édesanyjától, Horváth Alexandrától származik, aki mindig is hosszú hajú kislányt szeretett volna. Ramóna a frizurát a legtöbbször kontyban vagy copfba fonva viseli, és gondozása, ápolása természetesen az édesanya feladata. Elmondta, ha megmossa, megszárítja, kifésüli, az negyven percet vesz igénybe, a reggeli szokásos fésülködés pedig fél órát. Ez utóbbi művelethez be kellett szerezni egy különleges hajkefét, amely sosem húzza a hajszálakat. Egyébként közönséges babasampont használnak, illetve balzsamot és hajvégápolót. Egyszer egy ismerős fodrász közreműködésével befonták neki egészen apró fonatokkal. Az eredmény bámulatos lett, a kislány azonban a végén már unta egy kicsit a hajcihőt, az ugyanis négy és fél órán át tartott.Ramónát egyszer már az utcán is megállította valaki – éppen az orvostól hazajövet –, hogy hadd nézze meg a frizuráját. Azt mondja, számára nem kényelmetlen a hajzuhatag. Kifejezetten büszke rá, bár ennél hosszabbra azért már nem szeretné növeszteni. Ami biztos: eddig soha nem vágtak belőle – csak a végéből, hogy ne töredezzen.