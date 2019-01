Sportcsarnokra vár Földeák

– Gazdag az óévi fejlesztések listája – mondja Földeák polgármestere, Hajnal Gábor, miután megkértük, vonja meg 2018 mérlegét. A felsorolásban olyan tételek szerepelnek, mint a 10 milliós tanyagondnoki busz beszerzése, a szabadidőpark kialakítása 25 millióból és egy műfüves pálya telepítése ugyanekkora összegből. A baromfikeltető és -nevelő telep fűtéskorszerűsítésére is jutott bő 2 és fél millió forint.



A falu első embere azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az önkormányzat 615 idősnek adott 5000 forintos utalványt, illetve hogy a 26 újszülött szülei is kaptak 10-10 ezer forintot. Ugyancsak saját erőből épített a falu új parkolókat a fontosabb középületek elé. Mindezek mellett különböző pályázati forrásokból rendezvények szervezésére, az ezekhez szükséges berendezések vásárlására is nyertek a múlt évben összesen több mint 25 millió forintot.



Ami az új évet illeti, annak legfontosabb beruházása az iskola melletti tornacsarnok lesz. Ezt már 2017-ben is tervezték, kiderült azonban, hogy a gyereklétszám az eredetileg megálmodottnál nagyobb létesítményt is indokol – ezért húzódott el az ügy. Ezenkívül összesen mintegy 300 milliónyi fejlesztést irányoznak elő 2019 -re. A teljesség igénye nélkül olyan tervek valóra váltásáról van szó, mint például a bölcsőde és az öreg óvoda, illetve az egészségház korszerűsítése, piac és helyi kisbolt létesítése, illetve a Gagarin utca csapadék- és belvízelvezetésének megoldása.