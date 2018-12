Sütikóstolóval indult a makói advent - fotók

– Turisták vagyunk, épphogy idecsöppentünk, de nagyon tetszik ez a süteménykóstoló – mondta a gyöngyösi Somfai Zoltán, aki párjával együtt érkezett, és az egyik adománygyűjtő dobozba pénzt is helyezett. Azt mondta, mindenképp támogatásra érdemes a cél, és jó ötlet, hogy ilyen módon hívják fel rá a figyelmet Makón.Az Angyalsóhaj alapítvány idén már második alkalommal rendezett jótékonysági kóstolót, amit ezúttal is az adventi vásár első napján, a Makovecz téri gyertyagyújtás előtt tartottak meg a fogyatékkal élő fiataloknak nappali foglalkoztatást biztosító Erzsébet-ház javára. Az ünnepségen a Makói Általános Iskola kórusa énekelt és a Deák Big Band adott koncertet.A rendezvényen közel félszáz csapat kínálta süteményeit tíz standon – az egyik Csermák Szilviáé volt. A csapattagok – Jójárt Sándorné, Baranyi Józsefné és Varga Éva – többek között mágnás dióst, zabkekszet és Pumukli-süteményt, illetve Royal-szeletet, almás krémest és hókiflit készítettek. Azt mondták, akár egész évben is szívesen vállalnának hasonló kihívást.– Az egyházmegyétől használatba kapott Erzsébet-háznál már folyik a felújítás, átalakítás – tudtuk meg az Angyalsóhaj alapítvány kuratóriumi elnökétől, Farkas Éva Erzsébet polgármestertől. A tervek szerint jövő májusra lesz kész, az avatásra Makóra várják Novák Katalin családügyi államtitkárt. Az intézményt az elképzelések szerint magánadományokból, illetve állami és egyházi támogatással fogják fenntartani.A Makovecz téri zenepavilon kupolája alatt található az adventi óriáskoszorú első gyertyáját a város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet, Juhászné Rácz Rita, az Angyalsóhaj Alapítvány kuratóriumi tagja, illetve Tóthné Székely Mária, az ÉFOÉSZ makói csoportjának vezetője és Pálfai Zoltán plébános gyújtotta meg.