Szabó Lajos megjárta Tengizt: sokaknak ráment az egészsége, de a makói férfi szerencsésnek mondhatja magát

Szabó Lajos. FOTÓ: SZABÓ IMRE

– Volt, amikor a területet, ahol dolgoztunk, víz öntötte el, és he­­likopterekkel menekítettek ki minket, de olyan is, amikor bozóttűz miatt kellett bennün­ket biztonságba helyezni – me­­sélte tengizi élményeiről a makói Szabó Lajos.– Ez utóbbi alkalommal igazából nem is tájékoztattak bennünket, mi történik, csak azt tud­­tuk, menni kell. Mivel víz nem volt, a tűz terjedését bombázók állították meg, mi pedig rettegtünk, mert a politikai hely­­zet egyébként is bizonyta­lan volt, és nem tudtuk, nem há­­ború folyik-e – tette hozzá.A 69 esztendős férfi nagyjából három évet dolgozott a ma Kazahsztánhoz tartozó terüle­ten, ahol óriási olajlelőhely van – ebbe az időszakba esett a magyarországi rendszerváltás, illetve a Szovjetunió felbomlása. Magyarország a jamburgi egyezmény alapján vállalt részt az itteni kietlen, si­­vatagos terület betelepítésé­ben, kialakításában azzal, hogy munkásokat küld, cseré­­be pedig földgázt kap.Ő korábban Németországban dolgozott, de ezt az akkori szabályozás miatt csak úgy te­hette, ha ezt kétévenként megszakítja. Erre kínált lehetőséget a magyarújvárosi munka, ahol brigádvezetőként dolgozott.– Hatalmas tárolótartályokat kellett tűzvédelmi burkolattal ellátnunk, illetve fúrótornyok alépítményeit építettük. Kemény munka volt, sokat kel­­lett dolgoznunk – mesélte. A körülmények meglehetősen zordak voltak: eleinte lakókocsikban, aztán betonlapokból összerakott épületekben laktak, a hőmérséklet nappal oly­­kor 40 fok körüli volt, este viszont mínuszt mutatott a hő­mérő. A szúnyogok is megkeserítették az életüket.A Tengizt megjárt magyarok két dologra panaszkodnak mind a mai napig. Az egyik, hogy az egészségre ártalmas körülmények miatt megbetegedtek, a másik, hogy akkori mércével mérve tekintélyes já­­randóságuk után most nem kapnak nyugdíjat – igaz, a szerződés, amit aláírtak, ezt előre rögzítette. Mindkét probléma miatt folynak régóta hú­­zódó perek. Szabó Lajos azonban nem panaszkodik. – Úgy gondolom, akik megbetegedtek, főleg azért jártak így, mert nem voltak elég óvatosak. Én kerültem a kontaktust a helyi lakossággal – mondta. A nyugdíjából pedig, miután aktív éveinek nagy részében Ausztriában, Németországban és Hol­­landiában dolgozott, nem hiányzik a tengizi évek utáni járandóság.