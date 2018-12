Szentpéteri Csilla átadta a műszereket a makói kórháznak

a berendezések a lehető legkorszerűbbek, és komoly támogatást jelentenek a gyógyító munkában.

Négy betegőrző monitor, egy 12 csatornás EKG-berendezés és két infúziós pumpa – ezeket vásárolták abból a pénzből, ami Szentpéteri Csilla makói születésű zongoraművész és barátai jótékonysági estjének köszönhetően összejött.Mint beszámoltunk róla, november végén a Hagymaházban egy napon két koncertet is adott a társaság; a művésznő mellett helybeli tehetségek, valamint két sztárvendég, Keresztes Ildikó és László Boldizsár is színpadra lépett.A pénzből időközben beszerzett műszereket, amelyek a sürgősségi osztályon fogják segíteni a munkát, Szentpéteri Csilla péntek délelőtt személyesen adta át a makói kórház telephelyvezetőjének, Nagy Jenőnek. Utóbbi megköszönte a felajánlást, és elmondta,A művésznő emlékeztetett arra, hogy egy hasonló jótékonysági koncertet már szervezett tavaly – akkor 2,7 millióval sikerült segíteni a gyermekellátást. Azt is megígérte, hogy jövőre folytatja a jótékonykodást.