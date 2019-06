Szentpéteri Csilla ismét díjat osztott

Fotó: Szabó Imre

Megírtuk: a makói születésű, itthon és külföldön is elismert zongoraművész, Szentpéteri Csilla idén már másodjára hirdetett ilyen pályázatot, amelyen a jelentkezők az ő műveinek ihletésére rajzolhattak, festhettek. Erre szerte a megyéből, illetve néhány esetben a megyehatáron túlról is összesen 583-an küldték be pályamunkáikat általános és középiskolákból. A pályázók között egy szakmai zsűri bírálata alapján már korábban kiosztottak 80 díjat, de ráadásként online közönségszavazást is hirdettek.A közösségi oldalon meghirdetett szavazás győzteseit tegnap Szentpéteri Csilla vendégül látta a Glorius szállóban, amelynek különtermében kiállítást is rendeztek a legszebb alkotásokból. A díjátadóra Farkas Éva Erzsébet polgármester is eljött, aki ráadásként az első három helyezettnek 25, 15 és 10 ezer forintos jutalmat ajánlott fel.