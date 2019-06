Szlovák gasztronapot rendeztek Pitvaroson

- Korábban baráti találkozókat, teadélutánokat, batyus bálokat szerveztünk és a környék szlovákságát fogtuk össze. Barátaink vannak Tótkomlóson, Ambrózfalván, Nagybánhegyesen, Csabacsűdön, Csorváson, Gerendáson. Elhatároztunk, hogy kicsit újítunk. Így jött a szlovák gasztronómiai napok ötlete – mondta Lehoczki Anna, a Pitvarosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.- A helyi általános iskolában heti 6 órában tanulják a szlovák nyelvet a gyerekek. A pedagógusok szerették volna a hagyományokkal is jobban megismertetni a tanulókat, ezért egy egy hetes gasztronómiai tábort szerveztek, amit mi is helyeseltünk és segítettünk. Különböző szlovák ételeket, például a tolófánkot, gőzön főttet, juhtúrós galuskát, knédlit készítettünk a gyerekekkel. A tábor pénteken zárult, most, szombaton pedig a felnőtteket is hívtuk a kóstolóra – mondta Lehoczki Anna. A szlovák önkormányzat többek között káposztás birkapörkölttel, kalácsokkal, hájas kiflikkel, gőzön főttel is várta a vendégeket a szlovák tájház udvarán.A tájházban a rendezvényre érkezők megtekinthették néhai Tószegi Gyuláné szlovák népviseletbe öltöztetett babagyűjteményét is.