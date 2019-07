Szóváltásba keveredett a hivatalban egy dűlőút miatt

Mándoki Ferenc a töltésről levezető úton. Csak segíteni szeretett volna. Fotó: Szabó Imre

– Elismerem, öntörvényű em­­ber vagyok, de úgy gondolom, nem rossz szándékú – szögezi le nyitásként a makói Mándo­­ki Ferenc. Neve olvasóink szá­mára ismerős lehet: írtunk róla többször – általában valamilyen konfliktus főszereplője­ként került az újságba. Aki személyesen is ismeri, azt is tudja róla, hogy olykor meglehetősen karcos a stílusa. Most is egy ilyen helyzet kapcsán ke­­reste meg városi szerkesztőségünket.– A Soproni utca legvégén la­­kom, közel a töltéshez – kezdte mondandóját, amikor vele együtt kilátogattunk a helyszínre. – A Verebes utca vé­­génél van egy vasúti átjáró, ami a töltésen át a hullámtéri kiskertekhez vezet. Az út és környéke részben az önkormányzaté, részben a vasúttársaságé, részben a vízügyi hatóságé. Talán épp emiatt van az, hogy az utóbbi időben meglehetősen rendezetlen – jegyezte meg.Mándoki Ferenc azt mondja, az utat zú­­zott betonnal feltöltötte, és – egy ismerősével összefogva – az út szélét, amennyire lehet, megtisztította a gyomoktól, a behajló ágaktól.Azért vállalkozott erre, mert az úton keresztül lehet eljutni a hullámtéri hétvégi kiskertekbe, és ilyennel ő maga is rendelkezik. Ezt a munkát nem először végezte el, most azonban, amikor a városgazdálkodásnál ezt utólag jelezte, majd gyomirtószert is kért a munka folytatásához, szóváltásba keveredett az irodán. Ezt méltatlannak érezte, ezért panaszkodott nálunk.Miként előzheti meg a kel­le­metlen helyzetet az, aki Mándoki Ferenchez hasonló­­an szeretne valamilyen hasonló munkát elvégezni a város területén? A városházáról kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy előzetesen a polgármes­teri hivatal innovációs és városfejlesztési iroda műszaki csoportján, a városi főkertésszel kell egyeztetnie annak, akinek ilyen szándéka van.