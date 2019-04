Támogatják a civileket Makón

Mint elhangzott, idén a tavalyinál is több pénzt, 20 millió helyett 30,5 millió forintot osztanak szét köztük, további másfél milliót pedig fenntartanak az év közben versenyeken részt venni kívánó sportolóknak.



A városban működő alapítványok, sportegyesületek és művészeti csoportok közül 40-en pályáztak támogatásra, kérelmük végösszege 61 millió forint volt. Végül 38 igényt bíráltak el pozitívan és mindenki nagyjából az 50–70 százalékát kapta meg annak, amit kért.



A polgármester azt is elmondta, hogy ezenfelül központi támogatásra is számíthatnak a civilek rendezvényeik megtartásához, a város pedig rajtuk kívül támogatja többek között az egyházak, a rendőrség, a mentők, a katasztrófavédelem és a polgárőrség, illetve a Natura művésztelep működését.