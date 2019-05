Táncra perdül a Makovecz tér szombaton

Szombaton délután – a városnapi programsorozat részeként – Makón is megünneplik a Maros Táncegyüttes szervezésében a táncházak napját – hangzott el a Maros Táncegyüttes vezetője, Tóthné Döme Mária és az együttes baráti körének vezetője, Nagyné Bálint Szilvia tegnapi sajtótájékoztatóján. Mint megtudtuk, a Hagymatikum fürdő előtti Makovecz téren megrendezésre kerülő, délután 1-kor kezdődő háromórás táncházban a szabad táncé lesz a főszerep. Táncosokat nemcsak a környező településekről hívtak meg ehhez, hanem a határon túlról, így például Pécskáról és Temesvárról is.



A várhatóan pazar hangulatú rendezvényhez természetesen bárki csatlakozhat, hiszen lesz táncoktatás is. Tóthné Döme Mária azt mondta, legalább 150-200 fellépőre számítanak; őket élő zenekar, a Rozsdamaró fogja kísérni, de a program színesítése érdekében jön citerazenekar és énekegyüttes is, ráadásként viseletbemutatót is tartanak majd. A szervezők úgy tudják, a rendezvényt egy rövid élő kapcsolás erejéig az egyik országos tévécsatorna is közvetíteni fogja. Bíznak a derűs időben, de a táncházat akkor is megtartják, ha netán esne az eső: ez esetben a zenepavilon kupolája alatt fogják ropni a táncosok.