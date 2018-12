Tanulságos, hogyan váltottak rendszert a vidéki Magyarországon: könyv készül a makói Sánta Sándor életútjáról

Máshogyan alakult a sorsa, mint ahogyan 1989-ben tervezte, de azt mondja Sánta Sándor, jó volt így is.

Életútinterjút készít a makói József Attila Múzeum Sánta Sándorral, a város első szabadon választott polgármesterével, önkormányzati képviselővel. A gyerekkortól a jelenkorig tartó visszaemlékezésből könyv készül, amelynek valószínűleg a legérdekesebb része azt mutatja be Sánta Sándor szempontjából, hogyan zajlott a rendszerváltás Makón. A háziorvos 1989. március 15-én beszédet mondott a szabadságharcnak és forradalomnak szentelt ünnepségen, majd részt vett a Magyar Demokrata Fórum országos kongresszusán és gödöllői rendezvényén. Június 16-án pedig fiával együtt jelen volt, és karszalaggal, a rendezők között közreműködött Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén. – Makóról Erdei Sándor és felesége, Rakonczai János és felesége, Sarkadi Ernő, a felesége és lánya jött még el – emlékezik a politikus. – Jellemző az akkori közhangulatra, hogy volt, aki azt mondta, ne várjuk tőle, hogy odamenjen, hiszen neki családja van. Attól tartott, ott még baj érheti. Nem történt semmi baj, mindnyájunk számára életre szóló élmény volt az a nap.Sánta Sándor a Hősök terén állt, hallotta a beszédeket, Orbán Viktorét is, látta, ahogy a külföldi riporterek meglódulnak, amint Király Béla, az 1956-os nemzetőrség egykori vezetője föltűnt az eseményen. Látta a közelben Faludy György költőt, ismert embereket. Akik aznap ott megismerkedtek, utóbb is keresték egymás társaságát, bárhogyan is változott a politika.Azzal, hogy változott, ahogyan élők és halottak megítélése is, Sánta is szembesült, amikor az újratemetésről szóló, lapunkban megjelent cikket egy másik orgánum nem akarta közölni, mert említi benne Faludy Györgyöt, aki sok rendszerváltó szemében „vörös posztó" volt. Nagy Imre megítélése – a mártíri sorsát övező tisztelet mögött – szintén változott azóta, és változóban van most is. Sándor sorsa is máshogyan alakult 1989-ben, mint ahogy számított rá. Úgy volt, hogy az MDF őt jelöli országgyűlési képviselőnek. Aztán a helyi szervezet mégis mást gondolt, Mihály Zoltánt indították. Sándor pedig a Független Kisgazdapárthoz csatlakozott, és polgármester lett. Emiatt volt az akkori szereplők között súrlódás. – Azt gondolom utólag, jó volt így, ahogyan alakult – mondja Sánta Sándor. – Azokkal, akik akkor Zolira szavaztak velem szemben, jóban lettem, és Zolival is. Sokat tűnődöm a mi szerepünkön, és azt gondolom, mégis érték az a történelemben, az utókor szemében, hogy előreléptünk, és szerepet vállaltunk. A fiam, aki 9 évesen ott volt velem, utóbb, továbbtanulva a makói rendszerváltásról írta diplomamunkáját, és három ötöst kapott érte.