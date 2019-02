Tavaly óta 3700 madarat ejtettek csapdába - Megkezdődött a makói galambok befogása

– Az önkormányzat tavaly októberben szerződést kötött a Trans Logisztik Kft.-vel az elszaporodott galambpopuláció elleni védekezésre. A vállalkozó beszámolója szerint tavaly több mint 3700 galambot sikerült élve befogniuk, és mintegy 400 darab tojást gyűjtöttek össze – válaszolta érdeklődésünkre a városháza, amikor megkérdeztük, megkezdődött-e már a szárnyasok korábban beígért ritkítása. Mint akkoriban megírtuk , a dolog szükségességét több mint egy éve vetette fel egy lakossági fórumon a helybeli Horváth Zoltán, aki elmondta, a szárnyasok csapatostul telepszenek meg az épületeken, piszkot hagynak maguk után. Volt, hogy magunk is sétát tettünk a makói főtéren, hogy lássuk, hol sok a galamb, illetve merrefelé láthatók leginkább az általuk okozott szennyeződések. A legtöbb madarat általában a Bérpalotán, illetve annak környékén figyelhettük meg. Békésen üldögéltek a tetőn, az ablakpárká-nyokon, az erkélyek korlátján – azon is, amelyikre riasztóként egy műbaglyot szereltek fel (2018. június 5.:). Tegnap kevesebbet láttunk be- lőlük, bár a Bérpalota tetejét most is szinte ellepték.A városházán a múlt év vége óta folyó akcióról megtudtuk, a galambok élve befogása több helyszínen zajlott.Többek között a Hagymatikum kupoláin, a volt pénzügyi palota tetőterén; a polgármesteri hivatal, az Erdei János Városi Sportcsarnok, a József Attila Gimnázium, az egykori Korzó Kaszinó, illetve a régi rendőr- ség épületeinek tetőszerkezetein, homlokzatain került sor ilyen műveletre. A vállalkozó idén is tovább végzi tevékenységét, ami a nyári turisztikai főidényre már jelentős eredményeket hozhat