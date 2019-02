Teknős is kisnyuszi is járt a Hagymatikumban - Még a fürdő is farsangolt - fotók

Volt a jelmezek között olyan, amelyet a fürdőzéskor szokásos kellékekből, egy-egy álarc hozzáadásával kreáltak, de olyan is, amely mögött komoly készülődés és munka lehetett.Hogy jó volt a hangulat, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy összesen több mint tucatnyian öltöztek be. Így a Maros-parti városban fürdőzött egyebek mellett Superman, Elsa a Jégvarázsból és több bálkirálylány, illetve hercegnő. Valamennyien jutalmat kaptak, nemcsak az első helyezettek.Érdekes, hogy a jelmezes fellépésre vállalkozók közül mindössze hárman voltak magyarországiak, a többiek a határon túlról, Romániából érkeztek. Lajtosné Papp Noémi, a fürdő marketingvezetője azt mondta, a vendégek között is hasonló volt az arány – bár az is igaz, hogy Szerbiából is egyre többen ruccannak át egy kis felszabadult pancsolásra Makóra.Persze, nemcsak azok jártak jól, akik jelmezben akartak parádézni, hiszen népszerű DJ-k közreműködésével egész nap szólt a zene az élménymedencék lufikkal feldíszített csarnokában. De volt ezen kívül vidám vízi torna, a szaunában ünnepi szeánszokat tartottak, aki pedig az étterembe betért, falatozhatott az ízletes farsangi fánkból.