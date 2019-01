Több tárolóval mentenék a magyar hagymát

A magyar vöröshagyma versenyképességének erősítéséhez is a tárolhatóság fokozása és a tárolókapacitás növelése szükséges. Fotó: Karnok Csaba

– Alapvető cél, hogy amikor van magyar áru a piacon, akkor azt forgalmazzák a kereskedők – hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hagyma munkacsoportjának évadnyitó ülésén, Martfűn. Emlékezetes: épp a napokban számoltunk be arról, hogy egy makói hagymakereskedő cég az egyik áruházláncban spanyol fokhagymát forgalmaz. A cég vezetője azt mondta, csak a karácsonyi szezonig tudott megfelelő mennyiségű és minőségű hazai árut biztosítani, a Hagyma Terméktanács elnöke viszont azt, még van fokhagyma a makói gazdáknál.Elhangzott: a vöröshagyma termelői átlagára az elmúlt években erősen ingadozott. 2012-ben alacsony volt, ennek nyomán 2013-ban csökkent a vetésterület; 2013 és 2016 között a termelők szempontjából nagyjából elfogadható volt az ár, ami aztán 2017-ben visszaesett. A termelők beszámolói szerint 2018 is alacsony árakkal indult, majd az európai 30 százalékos terméskiesés miatt jelentősen megemelkedett, és a magas ár jellemző volt később is. A betárolt magyar hagyma júniusra elfogyott, az áttelelő hagyma augusztus közepi megjelenését már várta a piac, az áru gyorsan és jó árban el is kelt. Összességében az elmúlt kilenc év legmagasabb termelői átlagára alakult ki tavaly, amit azonban a hazai hozamkiesések miatt sajnos a termelők nem tudtak kihasználni.A munkacsoportot a kamara két éve azért hozta létre, hogy népszerűsítse a hagymatermesztést, segítse annak hatékonyságát. Ez utóbbit a munkacsoportban részt vevő gazdák, agrárszakemberek szerint az összehangolt tevékenység, a közös tárolás, kiszerelés és értékesítés segítheti. A magyar vöröshagyma versenyképességének erősítéséhez is a tárolhatóság fokozása és a tárolókapacitás növelése szükséges, hogy a vöröshagyma minősége a betakarítástól 5-6 hónapon keresztül a piaci igényeknek megfelelő legyen. Alkalmazkodni kell ahhoz, hogy a vörös- és a fokhagyma is frisspiaci termékké vált, hiszen itt azok az európai termelők vannak verseny-előnyben, akik jobb minőséget és nagyobb hozamot állítanak elő, és rendelkeznek tárolókapacitással – összegzik a teendőket.