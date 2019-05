Tovább húzódoznak a kutyafuttatótól Makón

– A makóiak egyelőre csak hallottak a kutyafuttatóról, ezért idegenkednek tőle – ezzel magyarázta az egyik ötletgazda, Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő, hogy miért halad a vártnál nehezebben ezek kialakítása a Maros-parti városban.



Megírtuk, a makói képviselő-testület két kutyafuttató létesítéséről határozott, egyenként másfél milliós költségvetéssel. Eredetileg két helyszínt jelöltek ki: a Csipkesor garázsai mögötti parkot a belvárosban, illetve a Bajcsy- Zsilinszky lakótelephez közeli, Fűrész utcai üres területet. Az első helyszín mindjárt ki is esett, az ott élők ugyanis aláírásgyűjtésbe fogtak tiltakozásként. Ehelyett merült fel a Károlyi Mihály utca végében lévő egykori játszótér jelenleg funkciótlan területe. Csakhogy a közelben élők ez ellen is tiltakoznak – derült ki a körzetben a napokban megtartott lakossági fórumon.



Weszelyné azt mondta, emiatt egyelőre felfüggesztik a második kutyafuttató megépítését – ha kell, új helyszínt is keresnek neki. A Fűrész utcait viszont megépítik, épül mellé egy zúzottköves parkoló is. Ha ez beválik, valahol még egyet létesít az önkormányzat.