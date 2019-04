Továbbra is álom marad a múzeumi negyed Makón

A múzeum és az Espersit-ház közti szép, de felújítást igénylő épület. Fotó: Szabó Imre

A makói József Attila Múzeum mellett, egy háznyira tőle található az Espersit-ház – utóbbi irodalmi kiállítóhely, állandó tárlata nagyjából azt a korszakot mutatja be, amikor József Attila Makón élt; nevét egykori tulajdonosáról, Espersit János ügyvédről kapta, aki a századforduló helyi kulturális és irodalmi életének mecénása volt. A két épületet egy nagy méretű polgárház választja el egymástól. Makón korábban már felmerült az az ötlet – többek között néhai Tóth Ferenc múzeumigazgató is felvetette –, hogy jó lenne, ha ezt is meg tudná vásárolni a város, és így lehetne Makónak egy komplett múzeumi negyede.Ez a ház most is eladó. Az egyik ingatlanokat kínáló internetes oldal szerint alapterülete 250 négyzetméter, a hozzá tartozó telek pedig 1600 négyzetméter. 6 szobája van, és a leírás szerint elegáns, nagy polgári téglaház, amely eklektikus, neoreneszánsz stílusban épült, homlokzata gyönyörűen díszített. Elsősorban apartman vagy többgenerációs társasház céljára ajánlják. A képek alapján látható, hogy komoly felújításra szorul. A portál az ingatlant 42 millió forintért kínálja eladásra.– Már a nyolcvanas években is nagy álom volt, hogy a múzeum és az Espersit-ház közti épület megszerzése után a látogatók úgy mehetnek át az egyikből a másikba, hogy közben nem kell kimenniük az utcára – elevenítette fel az intézmény nyugalmazott vezetője, Halmágyi Pál. Az ötlet azért maradt asztalfiókban, ami miatt most is: a szándék megvolt hozzá, de nem sikerült rá központi támogatást szerezni – pedig akkor jóval olcsóbb lett volna. Szikszai Zsuzsanna, az intézmény jelenlegi vezetője hozzátette: a múzeum más célokra bőségesen kap forrást, hiszen hamarosan átadják a kibővített, megújult skanzent, és az Espersit-ház rekonstrukciója is számíthat támogatásra. A két épület közötti ház megvásárlása azonban újabb gondokat hozna magával, hiszen hatalmas összegeket kellene költeni a rekonstrukcióra, átalakításra és – hatalmas épületről lévén szó – utána folyamatosan a fenntartásra.