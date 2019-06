Új regényt írt a makói muzsikus - 80 felé is aktív Bozsogi Attila

Bozsogi Attila ma már szinte csak otthon, a maga kedvére muzsikál. Fotó: Szabó Imre

– Közben megcsúsztam, és úgy elestem, hogy 4 helyen eltört a lábam. Most fém csavarok tartják össze – tette hozzá. Ez az oka annak, hogy le kellett mondania arról, hogy a nyolcvanadik születésnapját egy utolsó nagy koncerttel ünnepelje meg. – Így nem tudok gyakorolni – fűzte hozzá a magyarázatot.Bozsogi Attila neve Makón főként az idősebb korosztály számára cseng ismerősen. Jó hat évtizede muzsikál, pályafutása során játszott az összes makói zenés szórakozóhelyen – pedig szinte véletlenül lett zenész, a családban senki sem volt muzsikus. Egy majálison látott Tabányi-koncert után a tangóharmónka szerelmese lett és már az általános iskolában zenekart alapított. Akkor lett végleg a hangjegyek szerelmese, amikor hiába felvételizett sikerrel a jogra, nem tanulhatott, mert a szüleit osztályidegennek minősítették. Dalokat, nótákat, dalszövegeket is írt. Egyébként ő volt az, aki kitalálta, hogy a főtéren legyen szobra a neves cigányprímásnak, Fátyol Misinek. Muzsikált is vele egy zenekarban.Az utóbbi években már nagyon ritkán lépett közönség elé, pedig fizikailag bírta volna: a balesete előtt naponta 30 kilométert kerékpározott. Van egy valamikori osztály, amelyikkel anno egy évfolyamon tanult, a találkozóikon évről évre játszik. Mint mondja, baráti alapon, amíg el nem fogynak. – Néha egy-egy dal még megszületik, amikor kézbe veszem a harmonikát, de hiába játszották a dalaimat a rádióban, a tévében is, ma már nem kellenek a közönségnek – mondta. Mostanában már inkább ír. Mint beszámoltunk róla, eddig három kötete jelent meg egy osztrák kiadónál, a közelmúltban pedig megjelent a negyedik is. A Véletlen szerelem egy regény, egy pár történetét meséli el, akik fiatal korukban elsodródtak egymás mellől, aztán mindketten művészi pályára léptek, majd végül, idősebb éveikben egymásra találtak. – Már írom a következőt is. Az lesz a címe, hogy Regényes életem. Makói emlékeimet írom meg versben és prózában. Úgy tervezem, ez lesz az utolsó könyvem – mondta.