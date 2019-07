Újra kinyitott a makói Korona, öt évig volt üres az étterem - fotók

A Koronát az elmúlt öt évben lakossági fórumokra, rendezvényekre, lakodalmakra nyitották csak ki, egyébként üresen állt. Korábbi bérlője épp a 2014-es helyhatósági választásokat követő napokban távozott, jelentős összegű tartozásokat hátrahagyva. Az épület hotelként egyébként 1992-ben zárt be; a város önkormányzata rá két évre megvette, majd 2005-ben felújította közel egymilliárdból. Emeleti részén rendezvényterem van, az egykori vendégszobákból irodákat, tanácskozótermeket alakítottak ki.

Csütörtök délután kinyitott a makói Korona étterme – húsz fős személyzettel működik. A belváros ékköveként számon tartott, egykor szállodaként híressé vált Korona konyhával együtt 826 négyzetméteres éttermi részét – mint beszámoltunk róla – a fővárosi illetőségű Best Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérelte ki öt évre és alakította át. Ez az a cég, amelyik a Hagymatikum szomszédságában a Teleki utcai volt rendőrségi székházat is megvette, szálloda céljára.Mi is megnéztük az új éttermet, a sörözőt, illetve a teraszt – kellemes, fiatalos, mediterrán hangulatú lett.A társaság ügyvezetője, Gálosi Gyula lapunknak azt mondta, az épületen szerkezeti átalakítást nem végeztek; a konyhát felújították és komoly összeget költöttek dekorációra, pultépítésre, illetve a teraszon lévő padok, asztalok gyártására. Eredetileg 23 milliót terveztek a Koronára költeni, de a beruházás még mindig folyik, így csak később tudják megmondani, mennyibe került.Azt is megtudtuk, hogy az elkövetkező napokban lesz a Koronának ünnepélyes megnyitója is. Azért fogadják a vendégeket már most, hogy ha a helynek vannak gyermekbetegségei, azok kiderüljenek a hivatalos megnyitóig.