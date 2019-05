Újra népszerű a bigecs: van, aki hobbiból kertészkedik, más egy kis pénzre is szert tesz vele

– Nagyon jó itt dolgozgatni, szinte el sem fárad az ember – mondta a 77 esztendős Katona György, aki hétvégi kiskertjében épp a kaparót élezte, amikor megszólítottuk. Bigecsükben – Makón így hívják az apró, tipikusan két kisláncos Maros-parti művelt területeket – főként virágokat, zöldségféléket, többek között krumplit, borsót és paprikát termesztenek feleségével együtt a maguk, illetve családtagjaik számára. Szinte mindennap kijárnak autóval. Katalin azt is elárulta: csínján bánnak a permetszerrel, csak a gyümölcsfákra szór, ha tetvet lát rajta, de egyelőre még nincs. Most, hogy volt egy kis eső, inkább gyomlálni kell. – Úgy szép a bigecs, ha csináljuk – tette hozzá mosolyogva.Bár néhány évvel ezelőtti hasonló riportunkban azt kellett rögzítenünk, hogy egyre kevesebb kiskertet művelnek, és akkoriban még arra is volt példa, hogy egy évben tucatnyian adták vissza a bigecsüket, hogy ne kelljen művelni, most örvendetesebb a kép. Néhány dűlőt bejárva azt láttuk, alig-alig van műveletlen, gyomos terület. A folyó városhoz közeli partjainál egyébként mintegy 240 hektárt foglalnak el az ilyen, egyenként tipikusan 2 kisláncos telkek. Többségüket elkerítették, sokon apró ház is van. Új jelenség, hogy némelyiket – ez főleg a strandhoz közeli részen divat – nyaralóként hasznosítják, de a legtöbb továbbra is zöldséget, gyümölcsöt terem.És már nem csak az idősebb korosztály foglalatoskodik itt. Zsikai Edit például két éve látott hozzá a gazdálkodáshoz – neki ez félig hobbi, félig viszont hivatás, hiszen többek között ilyen irányú végzettsége is van. Két egymás melletti telket művel, napi 2-3 órát dolgozik rajta. Rotálni a párja szokott, egyébként mindent ő csinál, kézi erővel. Amikor találkoztunk, magokat vetett. – Két éve kezdtem a gazdálkodást, akkor megvettük, aztán ki kellett takarítani a területet – mesélte. Most összesen jó huszonötféle terménnyel foglalkozik. Még fóliasátor is van. – Cukorbeteg vagyok, úgyhogy számomra ez jó munka, egyszersmind az egészséges életmód és a környezettudatosság egy fontos eleme is – mondta. Ha valamiből felesleg van, azt értékesíteni szokta, és örömmel tapasztalja: a kiskerti termények iránt egyre nagyobb az érdeklődés.