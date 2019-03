Van, ahol a lakók maguk végezték el a munkát, másutt lapunk cikke segített, de csak betemették a munkagödröket Makón

Kőrösi Imréné már át tudja húzni a bejárón a kerekes szatyrot bevásárlás után. Fotó: Szabó Imre

– Ahogy megjelent a cikk, másnap jöttek a munkások, és helyreállították a bejárót. El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok – mondta a makói Makovecz téren lakó nyugdíjas óvónő, Kőrösi Imréné. Itt tavaly ősszel bontották fel előttük a díszköves bejárót – azóta gödör és szalag tette körülményessé a közlekedést. Mint bő egy hónapja a helyszínen tapasztaltuk, a lépcsőházba nem lehetett az úttest felől bejárni, egy másik mellett meg a kihelyezett padra sem tudott ülni senki a felbontott járda és felhalmozott építőanyag miatt. Azóta a helyzet rendeződött, bár az önkormányzattól kapott tájékoztató szerint a kivitelező cég a tisztázatlan közművek miatt nem tudta a kapcsolószekrényt beépíteni, ezért újra fel fogják tárni a területet.Mint még tavaly megírtuk, Makón városszerte probléma, hogy különböző kábelek fektetése miatt feltúrják a földet, megbontják az úttestet, a járdát, aztán a helyreállítás elmaradozik, esetleg sokára és gyalázatos minőségben készül el. Emiatt sok helyütt műanyag csövek állnak ki a földből hetekig, hónapokig . Egy másik ilyen terület a Ráday-lakótelep volt, ahol viszont nem egy újságcikk, hanem a lakók polgári engedetlenségi akciója segített: ők maguk temették be a legveszélyesebb 3 gödröt, a csöveket lezárva. Az ottani közös képviselő, Móra Ferenc most azt mondta, már a terület füvesítéséhez is hozzáláttak.A makói polgármesteri hivataltól kapott tájékoztató szerint a város területén jelenleg a Makentel Kft., az N-Telekom Kft. és a One-Telecom Kft. végez informatikai szélessávú internethálózat-fejlesztést az Invitel Zrt. megbízásából. Megkérdeztük az Invitelt, mi az oka annak, hogy az általuk a munkával megbízott cégek hónapokig tartanak nyitva munkagödröket városszerte – amint érdeklődésünkre választ kapunk, visszatérünk a témára. A városházáról lapunkkal még annyit közöltek: az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezést, munkatársaik a helyreállításoknál, a visszaellenőrzésnél is jelen vannak, soron kívül kérik a javításokat. A kivitelezésre három év garanciális kötelezettségük van a cégeknek nyomvonalsüllyedés és útburkolati hiba esetén. Az aszfaltozási munkák a jövő hét elejére várhatók.