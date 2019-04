Veszélyes kereszteződéshez kellett a mentőhelikopter: jelentkezett lapunknál a gyalogost elgázoló autós

A helyszínelés nyomai meég tegnap is látszódtak a Szegedi úton. Fotó: Szabó Imre

Avramut Alin a baleset helyszínén a megrongálódott autóval. Fotó: Szabó Imre

– Nem érzem magam hibásnak a balesetben, de nagyon sajnálom a bácsit. Remélem, mielőbb felépül – mondta Avramut Alin. A 36 éves, kiszombori férfi volt az, aki autójával hétfő délelőtt elütött egy idős férfit a Szegedi utcán, a Kölcsey utcai buszmegálló közelében . Utóbbi olyan súlyos koponya- és végtagsérüléseket szenvedett, hogy hosszas stabilizálás után mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani . Jelenleg is ott ápolják. A megyei rendőr-főkapitányság lapunkat úgy tájékoztatta, az eset körülményeit még vizsgálják.– Váratlanul, egy pillanat alatt lépett ki elém, valószínűleg az útszéli sövény takarásából – elevenítette fel a sofőr a történteket tegnap a baleset helyszínén. Az aszfalton akkor még mindig ott voltak a helyszínelés krétarajzai, némi üvegcserép és egy nagyobb vérfolt. A vezető úgy emlékszik, nem vezetett a megengedettnél gyorsabban – valószínűleg így is lehetett, mert a féknyom rövid. – Fékeztem, a kormányt is próbáltam balra húzni, de nem tudtam elkerülni az ütközést. Szerencse, hogy nem középütt kapta el az autó, mert akkor alighanem alákerült volna – mondta.A kocsinak összetört az első szélvédőüvege, és behorpadt az eleje. A kárt 25-30 ezer forintosra becsüli, de hangsúlyozza, nem ez érdekli, hanem hogy a bácsi rendbe jöjjön.A baleset helyszíne egyébként a Szegedi és a Gőzmalom utca kereszteződéséhez van közel, ami nagyon balesetveszélyes.Egy közelben lakó idős asszony azt mondta, bár az utóbbi időből nem emlékszik hasonló balesetre, gyakran hall fékcsikorgást. Az útszakaszt szemrevételezve úgy tűnik, ennek az az oka, hogy a kereszteződésben nincs átkelő, ugyanakkor sokan járnak erre gyalog, mert itt van két buszmegálló – a páratlan oldalon a Szeged felé, a pároson pedig a belváros irányába tartó buszokra lehet felszállni. Ráadásul nehezíti a belátást a páratlan oldalon lévő sövény is.