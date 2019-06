Vidám nap a makói Vertán-telepen - fotók

Makón minden városrésznek megvan a maga ünnepnapja. Ezek sorozata idén a hétvégén kezdődött, méghozzá a Vertán-telepen.A sorrendben 16. Vertán-telepi ünnepnap fő helyszíne a Kassai utcai óvoda előtti park volt, ahol már kora reggeltől árusok bódéi, légvár, no meg a felállított színpad várta az érdeklődőket. Annak idején, amikor itt az első városrész-napot szervezték, a fő cél még az volt, hogy az időseket, akik esetleg nehézkesen tudnak a belvárosig eljutni, rendezzenek egy szórakoztató napot. Gáspár Sándor, a körzet lépviselője megjegyezte: azóta a fiatalok is sokan vannak, így ma már minden korosztálynak igyekeznek a kedvében járni. Érdekes egyébként, hogy a városrészek közül Vertán-telep volt az első, amelyben annak idején ilyen rendezvényt tartottak, és hagyományosan minden évben itt tartják az elsőt.



Az ünnepi program most is koszorúzással kezdődött: a városrész névadójának, Vertán Endrének az emléktáblája kapott koszorúkat a Munkás utcai idősklub falán. A maga korában a szegények barátjaként emlegetett megyei főjegyző az első világháborút követő ínséges időkben vette vállára az otthonra várók – zömében az elszakított területekről ide menekült családok – gondját. A mai Vertán-telep helyén ezerhétszáz kerttulajdonostól sajátítottak ki, vásároltak fel területet azért, hogy ott felépülhessen négyszáz ház, kétezer ember új otthona. Vertán Endre az 1928 tavaszán indult építkezést az elejétől a végéig figyelemmel kísérte, mi több, elvállalta a teljes szervezőmunkát, szinte minden idejét itt töltötte a szerény kivitelű, mégis takaros házak felépültéig, nagyjából egy éven át. Ennek ellenére az 1934-ben elhunyt főjegyző nevét a második világháború után szinte kitörölték a város emlékezetéből; még a nevét viselő utcát is átkeresztelték – Munkásra.



A színpadon a megnyitót követően egész nap egymást váltották a különböző szórakoztató rendezvények. Felléptek például a helyi óvodások, de voltak vetélkedők, táncbemutató és koncert is – szombat este pedig jó hangulatú retró-utcabállal zárult a nap.