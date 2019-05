Zászlófelvonással, kiállítással indult a városnapok programsorozata - 320 év öröksége a makói múzeumban - Fotók

– Nagyrészt olyan tárgyakat, dokumentumokat, műalkotásokat tárunk most a közönség elé, amiket eddig soha nem lehetett látni – mondta lapunknak Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Múzeum igazgatója a városnapi programsorozat bevezetőjeként megnyílt Makó város 320 – Örökségünk című tárlatról. A nem mindennapi kiállítást Mezei József, a Makói Általános Iskola növendéke nyitotta meg virtuóz hegedűjátékával, majd az igazgatói köszöntő után Zombori István, a szegedi Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.Mint megtudtuk, a múzeum falai erre az alkalomra más-más színt kaptak, ezzel jelezve a kiállított rekvizítumok különböző kategóriáit. Az anyag a múzeum négy gyűjteményének – néprajzi, képzőművészeti, irodalomtörténeti és helytörténeti – kincseire épül. Szikszai Zsuzsanna ezek közül kiemelte a különleges térképeket, okleveleket, az eredeti József Attila-kéziratokat, a festett ládákat, kerámiákat, viseleteket, illetve a makói művésztelepek anyagait, amelyet ma élő, makói születésű kortárs alkotók festményeivel egészítettek ki.A kiállítás egyik érdekes darabja egy közel százesztendős telefon, amellyel hívásokat ugyan nem lehet lebonyolítani, de ha tárcsáz az ember, meghallgathat egy József Attila-verset – a hetessel például A hetediket. A látogatók tegnap emlékeket is hazavihettek: mindenki kapott a város történelmi címerét ábrázoló jelvényt, illetve kérni lehetett a nevezetes pozsonyi oklevél másolatából, amelyre ráadásként városcímeres pecsétet is lehetett nyomni. A bejáratnál a gyerekek óriáskirakóval játszhattak.A városnapi programsorozat holnap, csütörtökön folytatódik Makón: délelőtt 10-kor a Koronában a bölcskorúak süteménysütő versenyét rendezik meg, délután 4-kor pedig az Ami itt tart – ami megtart mottójú fotópályázat kiállítását nyitja meg Dömötör Mihály fotóművész a Hagymaházban.