110 éve fogadja a híveket az istenháza Bordányban, mostanra megújult a sisakja is

A hívek adományából és önkormányzati támogatásból újult meg az idén 110 éves bordányi templom tornya. Fotó: Kuklis István

– Az idén 110. születésnapját ünneplő Szent István király plébániatemplomunk szépségével a nem hívők számára is élményt, üzenetet hordoz. Nemcsak belsejével, hanem külső megjelenésével is jel a faluban. Jel, amely mutatja egy település igényességét, lelki gazdagságát és Istenbe vetett hitét. Állagmegóvás miatt és esztétikailag is szükséges volt a toronysisak átfestése, a rozsdásodás elleni megóvása – mondta Janes Zoltán plébános, aki az önkormányzat segítségét is kérte a felújításhoz.Tanács Gábor, Bordány polgár­mestere elmondta, a képviselő-­testület 1 millió 270 ezer forinttal járult hozzá a munkákhoz , illetve vállalták a korábbi díszkivilágítás cseréjét is. A fennmaradó összeget a bordányi hívek adták össze. – Reményeink szerint a két rétegben felhordott rézalapú festék hosszú ideig lesz egyrészt dísze, másrészt védelmezője a toronysisaknak – tette hozzá.A templom alapkövét 1907-ben tették le. Tornyát 1962–63-ban javították először, 1975-ben pedig villamosították a harangokat. 1977-ben ismét javítási és mázolási munkán esett át a toronysisak. 1987-ben új, vörösréz lemezből készült keresztet és gömböt helyeztek a toronyra.