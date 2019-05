55 éves a parasztkórus: CD-felvétellel és jubileumi koncerttel ünnepelnek

A Zákányszéki Parasztkórus tagjai a június végi jubileumi koncertre készülnek. Fotó: Börcsök Zoltán

A Zákányszéki Parasztkórusról 55 éves fennállása alatt annyit írtunk már lapunkban, hogy ha felsorolnánk, nem maradna hely az újabb cikknek. Zákányszéken a helyi értéktár része többek között a Szentháromság-templom, a Zabosfa Táncegyüttes, a parasztkórus, az Öregház Tanyamúzeum, a böllérnap és az ezerarcú sömlyék.Az együttes történetét Zombori Istvánnéval, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjével tekintettük át.– A kórus 1964 őszén alakult az akkori Homokkultúra szakszövetkezet dolgozóiból egy nőnapi köszöntésre. Az akkor még csak férfiakból álló kórusban huszonketten énekeltek. Szakképzett karvezető hiányában Szabó István, az általános iskola tanára vállalta a férfikar vezetését, aki népdalokat, mozgalmi dalokat tanított be. Az énekkar hamar vegyeskarrá alakult. Kezdetben községi ünnepeken léptek föl, de utaztak is, 1966-ban Tápén egy dalostalálkozón már arany oklevelet kaptak. Az énekkar 1968-ban alakult újjá a művelődési házban – mesélte az intézményvezető.A kórus életében akkor kezdődött el az új fejezet, amikor felismerték, hogy a fejlődésükhöz elengedhetetlen egy szakképzett karvezető. Szabó István főiskolai évfolyamtársát, Monoki Lajost kereste meg. Monoki három hónapra vállalta a feladatot, de végül negyven évig maradt a kórus élén. Az énekkar kísérőjeként 1974-ben alakult meg a citerazenekar, amelynek köszönhetően jelentősen bővült a kórus repertoárja. 2015. október elseje óta Pálnik András a művészeti vezető.A művelődési ház vezetője fontosnak tartotta megemlíteni az alapító tagokat, akik még ma is tagjai az együttesnek, hiszen bár több százan voltak a kórus tagjai az elmúlt több mint öt évtizedben, ketten a kezdetek óta erősítik a csapatot. – Szabó István tiszteletbeli tagja a kórusnak, Hegedűs János pedig a mai napig aktív. Szabó 1984-ben az együttesben végzett közösségi munkájáért Vaszy Viktor-emlékérmet kapott.A parasztkórus 55 éves fennállása alatt számtalan díjat és elismerést zsebelt be, amelyek közül a legfontosabb a többször elnyert Arany fokozat és az Arany Páva díj. Munkájukat Nívódíjjal is elismerték, többször szerepeltek a rádióban és a tévében. A kórus 2009-ben megkapta a Csongrád Megyei Önkormányzat Alkotói Díját a megyében végzett kiemelkedő és áldozatos munkájukért.A mostani jubileum alkalmából május harmadikán pályázaton elnyert 300 ezer forintból CD-felvételt készített a parasztkórus, amelyen 14 dal szerepel. Jelenleg pedig a június 22-i gálaműsorra készülnek.