A helyi közösségért dolgoznak, mindhárman Domaszékért kitüntető címet kaptak

A Domaszékért kitüntető címet érdemelték ki önzetlen munkájukkal. Balról jobbra: Szekeres Péter Pálné, Ördög Istvánné és Nagyné Volford Irén. FOTÓ: DÓCZI ANIKÓ

Domaszék képviselő-testülete a júniusi ülésén döntött a Domaszékért kitüntető címek idei díjazottjairól. Az elismeréseket a múlt hét végi falunapokon ad­­ták át.A testület kitüntetésben ré­­szesítette Nagyné Volford Irén nyugdíjas pedagógust, aki a település közösségének, diákjainak érdekében önzetlen, kitartó munkát végezve tevékenykedett, elősegítette Domaszék és a gyermekek fejlődését.– 1980. február elsején kezdtem a pályámat magyar–tör­­ténelem szakos tanárként Do­maszéken. Itt kezdtem, és 39 év elteltével idén júniusban itt is fejeztem be. Természetesen hi­­ányzik a tanítás, mert az egy életforma. Sok olyan diákom volt, akinek a szülei is a tanítványaim voltak – mondta a pedagógus, aki megtisztelőnek nevezte az elismerést. – Örülök, hogy eszükbe jutottam a képviselőknek, akik közül szintén többet tanítottam – tette hozzá Nagyné, aki még nem tudja, milyen lesz az élete nyugdíjasként a diákok nélkül, de mint fogalmazott, ebben is a jót ke­resi, mint mindenben.Szintén kitüntetésben részesítették Ördög Istvánnét, a Jázmin Nyugdíjas Klub vezetőjét, mivel a település közösségének érdekében önzetlen kitartó munkát végzett. A klub 2000 ja­­nuárjában alakult, minden évben megrendezik a sportcsarnokban a tíz nyugdíjasklubot összefogó találkozót, ősz vé­­gén pedig szüreti mulatságot szerveznek.– 2011. január elseje óta, ki­lenc éve vezetem a klubot, és ameddig bírom, folytatom a munkát, mert ez éltet. Az unokáim már nagyok, klasszikus nagymamai feladatokat nem kell ellátnom. Köszönöm, meglepett az elismerés, ami nemcsak nekem, hanem azoknak is szól, akik a háttérből segítik a munkámat – mondott köszönetet a díjért Ördög Istvánné.A harmadik díjazott Szekeres Péter Pálné, a Domaszéki Családok Klubjának vezetője, aki szintén a településért dolgozik évek óta. Szekeresné Ildikó elmondta, a klub elődje 1995-ben alakult a több gyermeket nevelő családok érdekeinek védelmében.– 2010 decemberében a Do­­ma­széki Nagycsaládosok csoportja elhatározta, hogy minden család számára lehetővé te­­szik a csatlakozást és a programokon való részvételt, ezért egy klub megalapításáról döntöttünk, ez lett a Domaszéki Családok Klubja, amelynek célja az itt élő családok összefo­gása, programok szervezése. Meglepődtem, amikor a polgármester felhívott, hogy legyek ott a színpadnál. Nem tudtam eltalálni, miért. Nem számítottam az elismerésre, ami nagyon jólesett, de nem ezért csinálom, hanem a gyerekekért és a közösségért – mondta Ildikó.