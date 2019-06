A mórahalmi diákok a nyári szünetben is bejárnak az iskolába, nemzeti döntősök robotikából

A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola Roboléták nevű, nyolcadikosokból álló gárdája az egyik csapat, amely Csongrád megyét képviseli a robot­olimpia nemzeti döntőjén. A Regular Junior kategóriában, vagyis a 13–15 év közöttiek mezőnyében a mórahalmiak a regionális versenyben a harmadik helyet szerezték meg.– Az okosvilágítás témakörében dolgozunk: a robotnak a pályán izzókat kell összeszednie és színtől függően elvinnie a szemétbe vagy a megfelelő területre – magyarázta Császár Róbert, a csapat egyik tagja. Bár a programot előre megírhatják, a versenyen kapnak majd egy meglepetésszabályt, amit be kell majd építeniük. A robotot pedig a helyszínen kell majd összerakniuk, így a felkészülés során ezt is gyakorolják. Most 15 perc alatt tudják összeállítani az apró legóelemekből.Mórahalomnak volt két másik csapata is a regionális fordulóban: az iskola hetedikesei a negyedik, negyedikeseiből álló csapata pedig kategóriájában a harmadik helyen végzett. A kicsiknél azonban csak az első két helyezett juthatott tovább, így ők és a hetedikesek is csak nézőként lesznek majd ott a nemzeti döntőn, amelyen egyébként 44 csapat vesz részt. A kategóriák első helyezettjei juthatnak ki a novemberi nemzetközi olimpiára, mivel pedig a Roboléták az országos lista 14. helyén áll jelenleg, nem fűznek nagy reményeket ahhoz, hogy versenyzőként ott lehetnek. ­­– Nem is nyerni, hanem elsősorban tanulni megyünk Tatabányára – mondta Farkas Zsuzsa felkészítő tanár.Az iskolában négy éve foglalkoznak robotikával, heti egy, másfél órás szakkör keretében. Farkas Zsuzsa, aki az igazgatónővel, Kazi Máriával együtt tanítja a gyerekeket, elmondta, azért büszke a diákokra, mert vannak köztük sajátos nevelési igényűek is. – Ők versenyeztek elit iskolák diákjaival. Mindez annak köszönhető, hogy érdekli mindannyiukat a robotika, többen ebben az irányban tervezik a továbbtanulást is.