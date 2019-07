A mórahalmi önkormányzat mellett egy vállalkozó is segített a családnak, így újult meg Makra Istvánék tanyája

A mórahalmi tanyavilágban áll Makra Istvánék tanyája. A családfő, aki a napokban töltötte a hatvanat, feleségével és két fiával él.– Vagy százéves, ha nem több. Egy részét az apám apja építette valamikor – válaszolta, amikor megkérdeztük, hány éves lehet az épület, aminek egyik része majdnem beomlott, és a melléképület tetőszerkezetét is meg kellett erősíteni.Bíró Mónika, a mórahalmi önkormányzat szociális osztályának vezetője és Somogyiné Farsang Szilvia, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai vezetője kísért el minket Makráékhoz.– Az önkormányzat feladata a szociális ellátás biztosítása. Járásközponti településként fokozott figyelemmel kísérjük a szociálisan rászorulókat. Rendhagyó kezdeményezésként egy úgynevezett szociális kerekasztal-beszélgetésen igyekszünk teljes és átfogó megoldást találni minden rászoruló problémájára. Ebben az esetben helyi és civil szakemberek, az önkormányzat és az egyik helyi vállalkozó összefogásával javítottuk Makráék lakhatási körülményeit – magyarázta az osztályvezető.A munkálatok költségét a mórahalmi önkormányzat biztosította, a vállalkozó, aki szeretne névtelen maradni, az építési anyagok egy részével támogatta a kezdeményezést. A főépületet megerősítették, alá kellett dúcolni, a melléképület tetőszerkezetének két végét belemezelték és bedeszkázták. A felújítás több mint félmillió forintba került.Megtudtuk, az önkormányzat ezen kívül pályázati forrásból ösztöndíjprogramot indított, amelyben az egyik fiú is részesül, rendszeresen kapnak élelmiszer-adományt, a kisebbik fiú pedig a Zánkai Erzsébet-táborban nyaralhatott.Makráék szerény körülmények között élnek. A családfő azt mondta, dolgozott a tsz-ben, az állattenyésztésben, volt rakodó is, de már 10-12 éve nem tud dolgozni. Sokat betegeskedett, tuberkulózis miatt leszázalékolták, rokkantnyugdíjas. 49 ezer forintot kap, felesége az egyik helyi vendéglátóhelyen dolgozik, a gyerekek is eljárnak napszámba, így, mint fogalmazott, megvannak valahogy. – Elnézelődök napközben, amit bírok, egy kézzel megcsinálok, mert csak bottal tudok járni, valamibe támaszkodnom kell – mondta, miközben kikísért minket.