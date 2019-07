A Nyári rendezvényekről és a fürdő újdonságairól számoltak be, programkavalkáddal csábít Mórahalom

Sajtótájékoztatón számoltak be csütörtökön a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben a fürdő, a Kolo Szerb Kulturális Központ, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház, valamint a Móra-Tourist Nonprofit Kft. nyári szolgáltatásairól.– A strandszezon közepén va­­gyunk, és gőzerővel dolgozunk. Az éves látogatószám 50 százaléka a nyári hónapokban érkezik. A 2000-es évek eleje óta folyamatos fejlődéssorozat végeredményét látjuk most, amikor tavaly a munkánkat megkoronázva elnyertük az Év Fürdője díjat – mondta a fürdő igazgatója, Farkas Gábor.Az idei év újdonságai közt kiemelte a nemrég bevezetett há­­romórás időkorláthoz kötött belépőjegyet, ami egyre népszerűbb azok körében, akik nem akarják az egész napot ott tölteni, csak úsznak, szaunáznak egyet. Az újdonságok sorát egészíti ki egy fotófal a bejáratnál, az új strandmasszázs-szolgáltatás, az ingyenes és villámgyors wifi, valamint a nyári bejáratnál nyílt Erzsébet kávéház.Berta Zsolt marketingvezető el­­mondta, a szállások is megtelnek a nyári időszakban, az átlagos tartózkodási idő majdnem négy nap.– A fürdő minden hétvégére kínál programokat, évente két alkalommal éjfélig, csütörtöktől szombatig pedig este 10-ig vagyunk nyitva. Az Országos Vérellátó Szolgálattal is együttműködünk, évi 140 ezer kedvezményes jegyet juttatunk el a véradóknak. A lovas színházat is támogatjuk, minden jegy mellé belépőt adunk – tájékoztatott.A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház idei, ötödik évadának kínálatáról Bóka Zita szakmai munkatárs beszélt. Különleges, látványos előadásokkal készülnek, pénteken 20.30-kor a Kincsemmel indul az évad.– A családi darabokkal a mű­­faji változatosságra törekedtünk, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző elő­adást az 1000 férőhelyes zárt lovas és szabadtéri színházunkban. A már megismert Mágnás Miska, Rózsa Sándor, az alföldi betyár és a Csárdáskirálynő mellett új darabok, a Lúdas Matyi és a Drakula láthatók majd – sorolta Bóka Zita szakmai munkatárs.Seres István, a Kolo Szerb Kulturális Központ művészeti intendánsa kiemelte, a Kolo is bekapcsolódik a város kulturális vérkeringésébe.– Két hét múlva, augusztus 3-án, szombaton az ingyenes Zastava fesztivállal a Balkán ízeit és zenéjét hozzuk el Mórahalomra – mondta. Szerbiából oldtimer felvonulás érkezik a Kolóhoz. 16 órakor kezdődik a balkáni őrület, lesz balkán táncház, gasztroparti, tánc, zene. 21 órától sztárvendég a Barcelona Gipsy Balkan Or­­chestra, 23 órától pedig Balkan DJ buli zárja a napot.