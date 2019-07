A szórakozás mellett a hagyományokat is felelevenítették Mórahalmon

Fotók: Móra-Net TV

Már péntek délután megtelt a mórahalmi rendezvénytér a XV. Homokháti Sokadalom és XI. Dél-alföldi Rétesfesztivál első napján, amikor hagyományosan Nógrádi Zoltán polgármester kínálta ágyaspálinkával a város lakóit és vendégeit.A fúvósok, mazsorettek, és gólyalábasok fesztiválhívogató felvonulása után a sós, édes, hagyományos és különleges – túrós-barackos, meggyes-mákos – rétesek közül válogathattak a legnagyobb homokháti fesztivál látogatói, amelyen esténként a réteshúzó bemutatón a közönséget is bevonták a munkába, a vállalkozó kedvűek megpróbálhatták úgy nyújtani a kényes tésztát, hogy az ne szakadjon ki.– Nálunk már régóta hagyomány, nem hagyjuk ki egyik évben sem a sokadalmat. Összekötjük egy jó kis fürdőzéssel, de már megvettük a jegyeket a lovas színházba is – mondta a Bátaszékről érkezett Rácz Gyula.A koncertek, bulik mellett a hagyományok, a kézi aratás előtt is tisztelegtek. Ahogy régen, kaszával, sarlóval végezték a munkát, az asszonyok marokszedőként dolgoztak. Duka Félix, fesztiváligazgató úgy fogalmazott, sokan még élénken emlékeznek a kézi aratásra, de látva az öregek elszántságát, több fiatal is kedvet kapott a búza kézi betakarításához.Szombat este ünnepi, kéveszentelési szentmisét tartottak a gazdakör szervezésében a Szent László templomban, amelyet Kovács Zsolt atya, Mórahalom testvértelepülése, Csíkszentmárton és Úzvölgye plébánosa mutatott be. A rendezvényre Csíkszentmárton mellett Csíkszentgyörgyről, Temerinből, Pécskáról és Zsombolyáról is érkeztek vendégek.